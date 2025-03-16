Ватикан впервые после госпитализации Папы римского опубликовал его фото
Пресс-служба Святого престола впервые после госпитализации Папы римского Франциска опубликовала его фото. Снимок она выложила в социальной сети X.
Фото было снято в надомной часовне, оборудованной в соседней с его палатой комнате в римской больнице имени Агостино Джемелли.
Папа римский попал в больницу в середине февраля из-за остановки дыхания — изолированного бронхоспазма. Болезнь переросла в двойную пневмонию.
В начале марта пресс-служба Ватикана сообщила, что состояние понтифика стабильное, однако за три недели нахождения в больнице у него случались медицинские кризисы. 7 марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи.
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