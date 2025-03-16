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Общество ,  
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Ватикан впервые после госпитализации Папы римского опубликовал его фото

Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск (Фото: Holy See Press Office / Reuters)

Пресс-служба Святого престола впервые после госпитализации Папы римского Франциска опубликовала его фото. Снимок она выложила в социальной сети X.

Фото было снято в надомной часовне, оборудованной в соседней с его палатой комнате в римской больнице имени Агостино Джемелли.

Папа римский записал верующим аудиообращение из больницы
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Папа римский Франциск

Папа римский попал в больницу в середине февраля из-за остановки дыхания — изолированного бронхоспазма. Болезнь переросла в двойную пневмонию.

В начале марта пресс-служба Ватикана сообщила, что состояние понтифика стабильное, однако за три недели нахождения в больнице у него случались медицинские кризисы. 7 марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи.

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Ватикан Папа римский госпитализация
Франциск Папа римский фото

Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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