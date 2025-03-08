 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ватикане сообщили об улучшении состояния папы римского

Папа&nbsp;римский&nbsp;Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Состояние папы римского Франциска постепенно улучшается, сообщили в пресс-службе Ватикана.

«Клиническое состояние Святейшего Отца в последние несколько дней оставалось стабильным и в результате хорошо поддавалось лечению. Таким образом, наблюдается постепенное, умеренное улучшение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что у понтифика была нормальная температура, улучшилось дыхание, результаты анализов крови стабильны. Папа римский чередовал отдых с работой, добавили там.

Папа римский записал верующим аудиообращение из больницы
Общество
Папа римский Франциск

Главу католической церкви госпитализировали 14 февраля, после того как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию. За три недели нахождения в больнице у него случались медицинские кризисы.

В четверг, 6 марта, пресс-служба также сообщила, что состояние понтифика стабильное. В тот же день папа римский обратился к верующим в аудиозаписи, однако его голос был слабый.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Папа римский Франциск Ватикан
Франциск Папа римский фото

Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
Материалы по теме
Папа римский записал верующим аудиообращение из больницы
Общество
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Общество
Папе римскому снова понадобилась ИВЛ после улучшения состояния
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
США предложили G7 смягчить формулировки в отношении РоссииПолитика, 23:04
Аэропорт Волгограда приостановил полеты для обеспечения безопасностиОбщество, 22:32
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 22:22
Глава разведки ФРГ заявил о намерении России испытать единство ЗападаПолитика, 22:03
Слюсарь сообщил о пожаре в Ростовской области из-за падения дронаПолитика, 21:54
В Ватикане сообщили об улучшении состояния папы римскогоОбщество, 21:47
У посольства США в Киеве прошла акция «Америка, проснись!» против ТрампаПолитика, 21:41
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Во Франции предложили исключить «супружеский долг» из законодательстваОбщество, 21:34
Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в матче РПЛСпорт, 21:27
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Адвокат Саши Митрошиной сообщил о планах просить для нее домашний арестОбщество, 21:21
В Германии партии после переговоров о коалиции выразили поддержку УкраинеПолитика, 21:14
Иран исключил намерение общаться с США после слов Трампа о письмеПолитика, 21:09
ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Ренн» в матче чемпионата ФранцииСпорт, 20:56