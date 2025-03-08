В Ватикане сообщили об улучшении состояния папы римского

Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Состояние папы римского Франциска постепенно улучшается, сообщили в пресс-службе Ватикана.

«Клиническое состояние Святейшего Отца в последние несколько дней оставалось стабильным и в результате хорошо поддавалось лечению. Таким образом, наблюдается постепенное, умеренное улучшение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что у понтифика была нормальная температура, улучшилось дыхание, результаты анализов крови стабильны. Папа римский чередовал отдых с работой, добавили там.

Главу католической церкви госпитализировали 14 февраля, после того как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию. За три недели нахождения в больнице у него случались медицинские кризисы.

В четверг, 6 марта, пресс-служба также сообщила, что состояние понтифика стабильное. В тот же день папа римский обратился к верующим в аудиозаписи, однако его голос был слабый.