Папа римский записал верующим аудиообращение из больницы

Папа римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, которую опубликовал Vatican News.

«Я от всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите за мое здоровье на площади [Святого Петра]. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Бог и да защитит вас Дева Мария. Спасибо», — сказал 88-летний понтифик слабым голосом на испанском языке.

Запись прозвучала в начале молебна, который в четверг прошел в Ватикане.

Папу римского госпитализировали 14 февраля после того, как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию.

Накануне пресс-служба сообщила, что состояние понтифика стабильное. Однако за три недели нахождения в больнице у него случались медицинские кризисы.