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Общество ,  
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Папа римский записал верующим аудиообращение из больницы

Папа римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, которую опубликовал Vatican News.

«Я от всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите за мое здоровье на площади [Святого Петра]. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Бог и да защитит вас Дева Мария. Спасибо», — сказал 88-летний понтифик слабым голосом на испанском языке.

Запись прозвучала в начале молебна, который в четверг прошел в Ватикане.

В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
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Мужчина у&nbsp;больницы&nbsp;Джемелли в Риме, где проходит лечение Папа Римский Франциск

Папу римского госпитализировали 14 февраля после того, как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию.

Накануне пресс-служба сообщила, что состояние понтифика стабильное. Однако за три недели нахождения в больнице у него случались медицинские кризисы.

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Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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