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Ватикан сообщил о небольшом улучшении состояния папы Франциска

Обстановка у больницы Джемелли в Риме, где Папа Римский Франциск проходит лечение
Обстановка у больницы Джемелли в Риме, где Папа Римский Франциск проходит лечение (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Результаты анализов папы римского Франциска показали незначительное улучшение, однако его состояние остается серьезным. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

88-летний понтифик уже 11-й день находится в римской больнице Agostino Gemelli с двусторонней пневмонией. По информации Ватикана, он продолжает получать кислород, но его подача была несколько снижена, а выявленная ранее легкая почечная недостаточность не вызывает опасений. 

Понтифик бодрствует и хорошо ориентирован, однако прогноз остается неопределенным из-за сложности клинической картины и ожидания эффекта от лечения, отметили представители Ватикана.

Стало известно, что утром понтифик участвовал в Святой мессе в специально оборудованных покоях больницы, где он находился под наблюдением работников больницы.

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Утром 24 февраля Ватикан сообщил, что папа римский Франциск хорошо провел минувшую ночь в клинике Agostino Gemelli. 

«Ночь прошла хорошо, он спал и сейчас отдыхает», — рассказали в пресс-службе.

88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, спустя несколько дней у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Также в его анализах крови были зафиксированы проблемы с тромбоцитами, вызванные анемией, а на фоне заболевания развилась почечная недостаточность. Состояние папы римского оценивается как критическое.

Папа римский Франциск ранее сталкивался с проблемами со здоровьем, включая частые приступы бронхита, а летом 2023 года перенес операцию по удалению грыжи. В январе 2025 года он вновь заболел бронхитом.

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Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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