Ватикан сообщил о небольшом улучшении состояния папы Франциска
Результаты анализов папы римского Франциска показали незначительное улучшение, однако его состояние остается серьезным. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.
88-летний понтифик уже 11-й день находится в римской больнице Agostino Gemelli с двусторонней пневмонией. По информации Ватикана, он продолжает получать кислород, но его подача была несколько снижена, а выявленная ранее легкая почечная недостаточность не вызывает опасений.
Понтифик бодрствует и хорошо ориентирован, однако прогноз остается неопределенным из-за сложности клинической картины и ожидания эффекта от лечения, отметили представители Ватикана.
Стало известно, что утром понтифик участвовал в Святой мессе в специально оборудованных покоях больницы, где он находился под наблюдением работников больницы.
Утром 24 февраля Ватикан сообщил, что папа римский Франциск хорошо провел минувшую ночь в клинике Agostino Gemelli.
«Ночь прошла хорошо, он спал и сейчас отдыхает», — рассказали в пресс-службе.
88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, спустя несколько дней у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Также в его анализах крови были зафиксированы проблемы с тромбоцитами, вызванные анемией, а на фоне заболевания развилась почечная недостаточность. Состояние папы римского оценивается как критическое.
Папа римский Франциск ранее сталкивался с проблемами со здоровьем, включая частые приступы бронхита, а летом 2023 года перенес операцию по удалению грыжи. В январе 2025 года он вновь заболел бронхитом.
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