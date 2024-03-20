Куда и как отправляют детей из Белгородской области

Из Белгородской области из-за сложной обстановки отправят в другие регионы около 9 тыс. детей. Планируется, что они проведут три недели в лагерях. Как и куда будут отправлять детей — разбирался РБК

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Как организована отправка детей из Белгородской области

Первая группа детей из Белгородской области (около 1,2 тыс. человек) отправится в другие регионы 22 марта: 655 детей примет Пенза, остальные дети отдохнут в Калуге и Тамбове, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков 20 марта. О том, что из-за сложной ситуации с безопасностью из области планируется вывоз 9 тыс. детей, он сообщил 19 марта. Именно столько заявлений на отправку детей получено от родителей, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых.

Прежде всего выехать смогут дети из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района, говорил Гладков. Пока, по словам губернатора, планируется разместить детей в других регионах на три недели, но по соображениям безопасности срок может быть увеличен до окончания учебного года. «Конечно, с учетом согласия родителей», — добавил губернатор.

Жительница одного из сел Грайворонского района рассказала РБК, что информацию о возможности эвакуации детей доводят педагоги и классные руководители, рассылая ее в родительских чатах. Школы составляют списки тех, кто согласился выехать, затем сообщают, когда и где будут забирать детей.

В соцсетях некоторые родители жалуются, что им не сообщили, куда вывезут детей, «только спросили, кто согласен». «Ни условия [размещения], ни названия санатория, даже область конкретно неизвестна», — написала одна из жительниц региона. По ее словам, ребенка в лагерь предлагается отправить на 21 день.

В связи с участившимися обстрелами родителям предложен оздоровительный отдых для детей, пояснила РБК депутат Госдумы от региона Наталия Полуянова. Система организации вывоза, по ее словам, выстроена непосредственно через школы, администрации муниципалитетов, региональное министерство образования и правительство области. «Ни о какой эвакуации речи нет», — подчеркивает депутат. «Особое внимание будет уделено мерам безопасности, а также традиционно организовано сопровождение, питание, медобеспечение», — говорит Полуянова.

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Как регионы готовятся к приему детей

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в ближайшие дни в регион прибудут дети и сопровождающие их учителя. Их разместят в двух детских лагерях, двух санаториях, на базе отдыха, а также на базе двух дворцов спорта. «Учебный и тренировочный процессы, а также культурную программу обеспечим», — добавил Мельниченко. В регион также прибудут дети-спортсмены в сопровождении тренеров. В случае необходимости им будет оказана психологическая помощь, пообещали в правительстве области.

Калужская область примет у себя около 300 детей из Белгородской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По словам белгородского уполномоченного по правам ребенка Галины Пятых, прежде всего планируется оздоровление и отдых детей. Вопрос об организации учебного процесса в местах, куда их вывезут, «будет решаться», добавила Пятых.

В некоторых регионах уже готовы обеспечить и образовательный процесс. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе предусмотрят «не только проживание и питание, но и организацию уроков, чтобы не прервать учебный процесс». Ставрополье готово принять до 1,5 тыс. детей.

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в регионе есть вся необходимая инфраструктура для оказания помощи. Сейчас решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих детей, добавил он, не уточнив, сколько человек прибудут в регион. «Идет подбор вожатых и воспитателей», — рассказал Егоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в его регионе началась подготовка детских лагерей для размещения в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области. Кроме того, 540 детей готова принять Самарская область, 150 — Астраханская область, до 200 детей — Республика Коми. По меньшей мере 11 российских регионов выразили готовность принять детей.

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей установить личный контроль за размещением детей, в том числе на необходимость соблюдения прав детей на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение, получение образования. В региональных прокуратурах организовали «горячие линии».

Как раньше вывозили детей из Белгородской области

С начала военной операции белгородские власти уже несколько раз организовывали отправку детей в лагеря отдыха в других регионах, но в прошлые разы это было менее масштабно. Так, в июне 2023 года, когда по приграничному Шебекино выпускали до 800 снарядов в день, для детей приграничья были организованы смены в Крыму — в санатории «Бригантина «Белогорье» в 8 км от Евпатории, а также в «Артеке», который находится недалеко от Ялты. «Бригантина «Белогорье» — базовый лагерь для отправки белгородских детей, в 2021 году было решено передать его в собственность региона. Детей перевозили на автобусах, смены длились три недели.

В начале этого года детей тоже отправляли на отдых в лагеря после обстрелов Белгорода 30 декабря 2023 года. Тогда в результате ударов погибли 25 человек, более 100 получили ранения. Детей отправляли в «Бригантину «Белогорье», а также в лагеря Воронежской, Калужской, Липецкой, Ярославской, Пензенской, Тамбовской и Тульской областей. К 15 января на отдых отправились более 2 тыс. детей. Смены также продлились три недели.

Что происходит в области

Обстановка в Белгородской области обострилась в начале прошлой недели. 12 марта на регион со стороны Украины была организована одна из самых масштабных атак беспилотников.

В Белгороде и области практически ежедневно по несколько раз в день объявляют ракетную опасность. 14 марта на подлете к региональной столице сбили 11 воздушных целей, 15 марта были перехвачены 22 снаряда, при этом четыре человека пострадали. Утром 16 марта ПВО сбила восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire, при этом погибли два человека. Утром 17 марта погиб еще один человек — снаряд попал в дом, где находилась 16-летняя девушка.

Всего за неделю обстрелов в Белгородской области погибли 11 человек, сообщал министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Позже стало известно о гибели четырех человек в селе Никольское, после того как снаряд попал в дом, 20 марта три человека погибли при обстреле Белгорода и Грайворона. За эту и прошлую неделю в областной столице более 900 квартир и частных домов получили повреждения, сообщил 20 марта мэр города Валентин Демидов.

Кроме того, с 10 марта диверсанты вели попытки зайти на территорию Белгородской и Курской областей, сообщала ФСБ. В результате боев погиб участник территориальной обороны. 14 марта российские военные и сотрудники ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться на территорию Белгородской области в районе села Козинка (Грайворонский район), сообщало Минобороны. 20 марта ведомство отчиталось о том, что российские военные полностью зачистили Козинку от украинских военных.