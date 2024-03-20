Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество
Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал их поддержать.
«Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других приграничных регионов <...> за мужество. Конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье», — сказал он на встрече с доверенными лицами.
С начала военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы, попадала под обстрелы и атаки беспилотников, в последние недели они участились. Кроме того, в Белгородскую и Курскую области пытались прорваться украинские диверсанты.
На фоне регулярных атак белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей в другие регионы. В приграничных районах региона, а также Белгороде и Яковлевском городском округе школьники ушли на досрочные каникулы, а студентов перевели на дистанционное обучение.
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