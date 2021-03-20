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Пандемия коронавируса ,  
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Несколько шведских компаний выразили готовность производить «Спутник V»

Несколько шведских компаний ведут «серьезные переговоры» о возможности производства российской вакцины «Спутник V», сообщил координатор кампании вакцинации в стране Ричард Бергстрем
Фото: Магда Гибелли / РИА Новости
Фото: Магда Гибелли / РИА Новости

Несколько шведских компаний заявили, что готовы производить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщила газета Svenska Dagbladet.

Правительство Швеции ранее поручило Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства вакцин в самой Швеции. После этого несколько шведских компаний сообщили, что заинтересованы в производстве «Спутника V», сказал изданию начальник отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем.

«Конечно, есть проблема того, что сегодня производственные мощности не адаптированы, но у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину в определенном объеме. Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми заинтересованными сторонами, что уже имеются», — пояснил он.

О возможности производства российской вакцины в Швеции также заявил координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем. «Сейчас ряд производителей из Швеции ведут серьезные переговоры о возможности производства «Спутника V». Больше я ничего не могу сказать», — сообщил он.

В Швеции допустили поставки вакцины «Спутник V»
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Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

В свою очередь профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими в беседе с изданием отметил, что сегодня востребованы все имеющиеся вакцины. «Нам нужны все вакцины, которые мы можем получить. С заводами, производящими «Спутник V» в Европе, процесс пойдет лучше и быстрее, так как это упростит контроль качества. Инспекторы смогут посещать заводы, а процесс одобрения и разрешения использования вакцины ускорится», — сказал он.

О том, что Швеция заинтересовалась российской вакциной, Бергстрем сообщил еще в феврале. Тогда он утверждал, что Стокгольм может заключить контракт на поставки до официального одобрения в ЕС.

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В начале недели Бергстрем заявил, что уже обсудил с компанией, представляющей российскую вакцину, цены и условия поставки. По его словам, в России заявили о готовности поставить 200 тыс. доз в июне.

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Первую российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи, одобрили в 54 странах. На этой неделе ее разрешили использовать в Камеруне, на Сейшелах и Филиппинах.

Европейский регулятор пока не одобрил применение российской вакцины в ЕС, процесс проверки препарата еще идет. Однако использование вакцины уже разрешили Венгрия и Словакия. Они использовали ускоренную процедуру регистрации препарата, взяв на себя ответственность за его применение.

О возможности закупки «Спутника V» в обход Евросоюза также заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, Германия может пойти на такой шаг, если Евросоюз после одобрения препарата не пойдет на централизованные поставки.

О поставках российского препарата также задумались в Чехии, Хорватии и Франции. Помимо этого, производством вакцины заинтересовались в Италии, сообщил Reuters.

Автор
Виктория Полякова
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