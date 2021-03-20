Несколько шведских компаний выразили готовность производить «Спутник V»

Несколько шведских компаний ведут «серьезные переговоры» о возможности производства российской вакцины «Спутник V», сообщил координатор кампании вакцинации в стране Ричард Бергстрем

Фото: Магда Гибелли / РИА Новости

Несколько шведских компаний заявили, что готовы производить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщила газета Svenska Dagbladet.

Правительство Швеции ранее поручило Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства вакцин в самой Швеции. После этого несколько шведских компаний сообщили, что заинтересованы в производстве «Спутника V», сказал изданию начальник отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем.

«Конечно, есть проблема того, что сегодня производственные мощности не адаптированы, но у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину в определенном объеме. Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми заинтересованными сторонами, что уже имеются», — пояснил он.

О возможности производства российской вакцины в Швеции также заявил координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем. «Сейчас ряд производителей из Швеции ведут серьезные переговоры о возможности производства «Спутника V». Больше я ничего не могу сказать», — сообщил он.