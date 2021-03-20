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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге допустили открытие летних кафе значительно раньше обычного

Летние кафе в Петербурге могут начать работу в середине апреля, хотя обычно они открывались с 1 мая. В прошлом году летние кафе были открыты только в конце июня из-за пандемии
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

В Сант-Петербурге летние кафе в этом году могут заработать значительно раньше обычного срока. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на правительство города.

«Летние кафе в Петербурге в 2021 году могут появиться на две недели раньше обычного срока», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что летние кафе могут быть открыты уже с 16 апреля, а не с 1 мая, как утверждено в правилах их работы.

По данным комитета имущественных отношений, в настоящее время в городе заключено 615 договоров на размещение летних кафе, около двух третей из них — это точки при стационарных ресторанах, а остальные — отдельно стоящие объекты или веранды при нестационарных павильонах общественного питания.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Как отмечает «Фонтанка», летом в Санкт-Петербурге также будет действовать упрощенный порядок для размещения уличной мебели. Поставить столики при ресторанах можно будет с 10 мая по 15 октября, но лишь на тех участках, которые не включены в схему нестационарных торговых объектов, в том числе для размещения летних кафе.

Вместе с тем в правительстве Санкт-Петербурга предупредили о высокой вероятности нового роста числа заболевших COVID-19. «Вероятность нового роста заболеваемости остается высокой. <...> Об этом свидетельствует затянувшийся уход второй волны, а также ситуация в ряде стран Европы», — пишет «Фонтанка».

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В прошлом году из-за пандемии коронавируса летние кафе открылись в Санкт-Петербурге только в конце июня. Тогда губернатор Александр Беглов разрешил работу летних кафе с использованием выносной уличной мебели, которые находятся за пределами территорий парков, скверов и садов. Эти заведения получили возможность возобновить работу лишь при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности.

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Осенью и зимой на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Петербурге запретили ночную работу общепита. С 30 декабря по 3 января городскому общепиту и вовсе запретили кормить посетителей внутри заведений из-за COVID-19. Им можно было осуществлять только доставку еды или продавать пищу навынос. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января работа была разрешена только до 19:00. Эта мера, как сообщал Беглов, была принята, чтобы не превратить новогодние праздники «в марафон по передаче коронавируса».

Несколько сотен кафе и баров отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжавших работать в обычном режиме. 10 декабря «карта сопротивления» прекратила свое существование, а организаторы сообщили, что их «наконец услышала власть».

Автор
Михаил Юшков
Санкт-Петербург летние кафе Александр Беглов
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