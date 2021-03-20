В Петербурге допустили открытие летних кафе значительно раньше обычного

Летние кафе в Петербурге могут начать работу в середине апреля, хотя обычно они открывались с 1 мая. В прошлом году летние кафе были открыты только в конце июня из-за пандемии

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

В Сант-Петербурге летние кафе в этом году могут заработать значительно раньше обычного срока. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на правительство города.

«Летние кафе в Петербурге в 2021 году могут появиться на две недели раньше обычного срока», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что летние кафе могут быть открыты уже с 16 апреля, а не с 1 мая, как утверждено в правилах их работы.

По данным комитета имущественных отношений, в настоящее время в городе заключено 615 договоров на размещение летних кафе, около двух третей из них — это точки при стационарных ресторанах, а остальные — отдельно стоящие объекты или веранды при нестационарных павильонах общественного питания.