В Петербурге допустили открытие летних кафе значительно раньше обычного

Как отмечает «Фонтанка», летом в Санкт-Петербурге также будет действовать упрощенный порядок для размещения уличной мебели. Поставить столики при ресторанах можно будет с 10 мая по 15 октября, но лишь на тех участках, которые не включены в схему нестационарных торговых объектов, в том числе для размещения летних кафе.
Вместе с тем в правительстве Санкт-Петербурга предупредили о высокой вероятности нового роста числа заболевших COVID-19. «Вероятность нового роста заболеваемости остается высокой. <...> Об этом свидетельствует затянувшийся уход второй волны, а также ситуация в ряде стран Европы», — пишет «Фонтанка».
В прошлом году из-за пандемии коронавируса летние кафе открылись в Санкт-Петербурге только в конце июня. Тогда губернатор Александр Беглов разрешил работу летних кафе с использованием выносной уличной мебели, которые находятся за пределами территорий парков, скверов и садов. Эти заведения получили возможность возобновить работу лишь при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности.
Осенью и зимой на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Петербурге запретили ночную работу общепита. С 30 декабря по 3 января городскому общепиту и вовсе запретили кормить посетителей внутри заведений из-за COVID-19. Им можно было осуществлять только доставку еды или продавать пищу навынос. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января работа была разрешена только до 19:00. Эта мера, как сообщал Беглов, была принята, чтобы не превратить новогодние праздники «в марафон по передаче коронавируса».
Несколько сотен кафе и баров отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжавших работать в обычном режиме. 10 декабря «карта сопротивления» прекратила свое существование, а организаторы сообщили, что их «наконец услышала власть».