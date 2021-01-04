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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге после пятидневного перерыва открылись бары и рестораны

В Петербурге бары и рестораны снова открываются — до 3 января их работа была запрещена. Бизнес в ответ заявлял о нежелании соблюдать ограничения, создав «Карту сопротивления». Власти пошли на уступки, разрешив «зимние веранды»

В Петербурге бары и рестораны вновь стали принимать посетителей. В соответствии с постановлением городского правительства заведения общественного питания могут снова открыться с 4 января. Ранее предполагалось, что им разрешат работать до 19.00, однако позднее власти разрешили работу до 23.00.

В предпраздничные дни, с 25 по 29 декабря, разрешенное время работы общепита уже было ограничено до 19:00. На период с 30 декабря по 3 января было решено и вовсе закрыть бары и рестораны. Эта мера, как сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов, была принята, чтобы не превратить новогодние праздники «в марафон по передаче коронавируса».

Беглов разрешил ресторанам Петербурга открыть «зимние кафе» на праздники
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

О первых нарушениях режима работы сотрудники следственного комитета сообщили после рейдов по барам и ресторанам города в ночь с 25 по 26 декабря. Ими были оштрафованы более 250 посетителей баров и владельцы шести заведений, которые не соблюдали запрет на работу в ночное время.

7 декабря появилась информация, что более 40 баров, кафе и других заведений города выступили против и создали «Карту сопротивления». Предполагалось, что на ней будут отмечены точки, решившие продолжить работать на новогодних каникулах.

Предприниматель Александр Коновалов, утверждавший, что идея принадлежит ему, сообщил, что «Карта сопротивления» создавалась, чтобы бизнес был услышан правительством. По его мнению, бездействие отрасли до и после новогодних праздников сильно ударит по бизнесу. Следственный комитет с 8 по 9 декабря провел рейд по барам Петербурга на предмет соблюдения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. СК сообщал, что нарушения были выявлены в трех барах в Центральном районе.

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10 декабря «Карта» была закрыта. На сайте проекта указывалось: «Мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что удалось достучаться и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге».

В середине декабря появлялись сообщения, что исполнительные органы и представители бизнеса стали обсуждать меры поддержки общепита. Например, 26 декабря были подписаны первые разрешения на открытие зимних «уличных кафе». Упрощенный порядок размещения таких кафе действует с 25 декабря по 10 января. «Уличные кафе» работают с 8:00 до полуночи.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Также были созданы экспертные советы из представителей городских властей и бизнеса, начавшие свою работу с конца декабря и призванные помочь отрасли. Некоторые предприниматели считают, что состав комиссий неполный, так как там не хватает представителей несетевых заведений, которые ведут свой бизнес иначе, чем крупные организации.

3 января оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал, что в городе выявили 3738 новых заразившихся. С начала пандемии, по данным штаба, инфекцию выявили у 253 350 петербуржцев, умерли 7925 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Маргарита Смотрина
Санкт-Петербург бары Рестораны коронавирус
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