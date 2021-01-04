В Петербурге после пятидневного перерыва открылись бары и рестораны

В Петербурге бары и рестораны снова открываются — до 3 января их работа была запрещена. Бизнес в ответ заявлял о нежелании соблюдать ограничения, создав «Карту сопротивления». Власти пошли на уступки, разрешив «зимние веранды»

В Петербурге бары и рестораны вновь стали принимать посетителей. В соответствии с постановлением городского правительства заведения общественного питания могут снова открыться с 4 января. Ранее предполагалось, что им разрешат работать до 19.00, однако позднее власти разрешили работу до 23.00.

В предпраздничные дни, с 25 по 29 декабря, разрешенное время работы общепита уже было ограничено до 19:00. На период с 30 декабря по 3 января было решено и вовсе закрыть бары и рестораны. Эта мера, как сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов, была принята, чтобы не превратить новогодние праздники «в марафон по передаче коронавируса».

О первых нарушениях режима работы сотрудники следственного комитета сообщили после рейдов по барам и ресторанам города в ночь с 25 по 26 декабря. Ими были оштрафованы более 250 посетителей баров и владельцы шести заведений, которые не соблюдали запрет на работу в ночное время.

7 декабря появилась информация, что более 40 баров, кафе и других заведений города выступили против и создали «Карту сопротивления». Предполагалось, что на ней будут отмечены точки, решившие продолжить работать на новогодних каникулах.