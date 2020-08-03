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Пандемия коронавируса ,  
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В России после самоизоляции не открылось более 15% ресторанов

Возобновили работу только 84,2% заведений общепита, а неделей ранее эта цифра составляла 79,1%. Мэр столицы Сергей Собянин в июне заявлял, что ресторанный бизнес должен почти полностью восстановиться до конца августа
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Более 15% российских ресторанов, закрывавшихся из-за связанных с эпидемией коронавирусной инфекции ограничений, не возобновили работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса оргкомитета ресторанной премии Wheretoeat.

Индекс возобновления работы ресторанов России (ИВРР) к 3 августа составил 84,2% и за неделю вырос на 5,1%. Эксперты Wheretoeat связали это увеличение со снятием ограничений в Санкт-Петербурге: там открылось 86,4% заведений общепита (на прошлой неделе этот показатель был на уровне 62,9%).

Наиболее сложная для ресторанного бизнеса ситуация, по данным Wheretoeat, складывается на Урале, где остаются закрытыми около трети заведений. В регионе в разных форматах открылось 70,5% ресторанов и кафе.

В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж
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Наибольший процент окончательно закрытых точек в Татарстане — 16,3%. В Москве сейчас работает 94,2% ресторанов, на южных курортах страны — 89,1%.

ИВРР рассчитывается на основе базы данных Wheretoeat, в которую входит более 3,5 тыс. заведений по всей стране.

В Москве рестораны и кафе начали открывать с летних веранд в середине июня. По словам мэра Сергея Собянина, ресторанный бизнес в столице должен был практически полностью восстановиться к началу августа.

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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Бизнес
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В июле картографический сервис 2ГИС сообщил, что за месяц жители крупнейших российских городов стали в три раза чаще проявлять интерес к еде вне дома. Больше всего популярность ресторанов возросла в Москве — их искали в шесть раз чаще. Среди лидеров по поиску также Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Наименьший интерес к заведениям общепита проявляли жители Новосибирска и Красноярска, где кафе и рестораны начали открывать в начале июля.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: рестораны, коронавирус, бизнес
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