В России после самоизоляции не открылось более 15% ресторанов

Возобновили работу только 84,2% заведений общепита, а неделей ранее эта цифра составляла 79,1%. Мэр столицы Сергей Собянин в июне заявлял, что ресторанный бизнес должен почти полностью восстановиться до конца августа

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Более 15% российских ресторанов, закрывавшихся из-за связанных с эпидемией коронавирусной инфекции ограничений, не возобновили работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса оргкомитета ресторанной премии Wheretoeat.

Индекс возобновления работы ресторанов России (ИВРР) к 3 августа составил 84,2% и за неделю вырос на 5,1%. Эксперты Wheretoeat связали это увеличение со снятием ограничений в Санкт-Петербурге: там открылось 86,4% заведений общепита (на прошлой неделе этот показатель был на уровне 62,9%).

Наиболее сложная для ресторанного бизнеса ситуация, по данным Wheretoeat, складывается на Урале, где остаются закрытыми около трети заведений. В регионе в разных форматах открылось 70,5% ресторанов и кафе.

Наибольший процент окончательно закрытых точек в Татарстане — 16,3%. В Москве сейчас работает 94,2% ресторанов, на южных курортах страны — 89,1%.