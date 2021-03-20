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Общество ,  
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В Дагестане десятки тысяч человек остались без воды

В городе Избербаш из-за загрязнения канала без воды остались более 60 тыс. человек. По данным МЧС, на очистку воды понадобятся сутки, прокуратура начала проверку

В дагестанском городе Избербаш прервано водоснабжение из-за снижения уровня воды в водохранилище, сообщает управление МЧС по республике.

Основной источник водоснабжения в городе — озеро Рыбье. По данным ведомства, уровень воды там опустился ниже уровня всасывающего узла водозабора.

«Снижение уровня воды в водохранилище произошло из-за перекрытия шлюзов <...> в результате попадания в канал грязной талой воды», — сообщает МЧС.

В зону отключения попали почти 6 тыс. домов, где проживают 60,4 тыс. человек (в том числе 18,8 тыс. детей) и 28 социально значимых объектов, сообщили в МЧС. Министерство предупредило, что на очистку загрязненной воды потребуются сутки.

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Фото:Администрация Новороссийска

«Водный кризис связан с тем, что есть озеро Рыбье, из которого город получает воду — оно находится в Каспийске. В это озеро вода поступает из канала Октябрьской революции. Но, к сожалению, вода в канале загрязнена и непригодна для питья и использования», — заявили РБК в пресс-службе администрации Избербаша.

«Запасы нашей воды уже, скажем так, исчерпываются, город воду не получает», — добавили в администрации. Власти организовали подвоз воды по районам Избербаша.

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Прокуратура Дагестана начала проверку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Авторы
Наталия Анисимова, Любовь Порываева
Дагестан водоснабжение Избербаш МЧС
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