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Мишустин назвал бедой ситуацию с водоснабжением в Калмыкии

Бату Хасиков, Марат Хуснуллин и Михаил Мишустин (на переднем плане, слева направо) во время осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Калмыкии
Бату Хасиков, Марат Хуснуллин и Михаил Мишустин (на переднем плане, слева направо) во время осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Калмыкии (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал новую систему водоснабжения Республики Калмыкия. Глава кабмина прибыл в Элисту и провел встречу, посвященную водоснабжению региона, сообщается на сайте правительства.

Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что в республике проблема снабжения водой сейчас самая главная, поскольку лишь 7% жителей обеспечены чистой водой: вода в домохозяйства поступает, но в основном слишком минерализованная. По данным местных властей, протяженность сетей водоснабжения в Калмыкии составляет 1565,4 км, из которых 809,5 км нуждаются в замене.

В 2006–2015 годах в республике велось масштабное строительство Ики-Бурульского группового водопровода, но водозаборные скважины, насосные станции и станции водоподготовки этого комплекса так до сих пор и не достроены.

«Средства-то выделялись, и немалые средства, но построили сейчас такой водопровод, который невозможно запустить в эксплуатацию. Это беда», — оценил Мишустин ситуацию.

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В связи с этим глава правительства признал, что главной бедой в стране, причем не только в Калмыкии, является отсутствие эффективного освоения средств на крупные проекты.

Правительство выделило 624,4 млн руб. на период 2019–2024 годов для строительства и реконструкции сооружений водозабора и водоподготовки, станций очистки в республике. Но сейчас, чтобы обеспечить 82,3% населения чистой водой, необходимо дополнительное финансирование, отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

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Мишустин в ответ заявил, что правительство их выделит, но необходимо наладить эффективный контроль за расходами и разобраться, почему не была реализована предыдущая программа, с привлечением правоохранительных органов.

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Хасиков заверил, что все запланированные работы будут взяты под жесткий контроль и власти региона ответственно подойдут к их реализации.

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