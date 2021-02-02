Мишустин назвал бедой ситуацию с водоснабжением в Калмыкии

Бату Хасиков, Марат Хуснуллин и Михаил Мишустин (на переднем плане, слева направо) во время осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Калмыкии (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал новую систему водоснабжения Республики Калмыкия. Глава кабмина прибыл в Элисту и провел встречу, посвященную водоснабжению региона, сообщается на сайте правительства.

Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что в республике проблема снабжения водой сейчас самая главная, поскольку лишь 7% жителей обеспечены чистой водой: вода в домохозяйства поступает, но в основном слишком минерализованная. По данным местных властей, протяженность сетей водоснабжения в Калмыкии составляет 1565,4 км, из которых 809,5 км нуждаются в замене.

В 2006–2015 годах в республике велось масштабное строительство Ики-Бурульского группового водопровода, но водозаборные скважины, насосные станции и станции водоподготовки этого комплекса так до сих пор и не достроены.

«Средства-то выделялись, и немалые средства, но построили сейчас такой водопровод, который невозможно запустить в эксплуатацию. Это беда», — оценил Мишустин ситуацию.