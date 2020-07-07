Водоснабжение нескольких курортов на юге России ограничили из-за засухи

В Геленджике, Ейске и Новороссийске из-за жаркой погоды пришлось ограничить подачу воды местным жителям. Синоптики полагают, что жара в ближайшие дни не спадет

Геленджик (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

На юге России из-за сильной засухи ограничили подачу воды в нескольких городах. В Геленджике водоснабжение ведется по графику, передает ТАСС.

«В Геленджике подача воды осуществляется по графику из-за ситуации с засухой», — сообщили в пресс-службе администрации города. Также ограничения на подачу воды были введены в других городах Краснодарского края — Ейске, Новороссийске, Горячем Ключе. «Чтобы деревья, которые стали местной достопримечательностью, не погибли, их поливают пожарной машиной. Из-за большой нехватки ресурса, весь Ейск живет по графику подачи воды», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко обратился к жителям частного сектора и сельской местности с просьбой бережно расходовать воду в часы подачи. «В утренние и вечерние часы многие жители, кроме набора накопителей, используют питьевую воду для полива своих приусадебных участков, что отражается на давлении в сети водоснабжения и на подаче воды населению», — заявил он.

В администрации Новороссийска сложную ситуацию с водоснабжением также связали с состоянием водопроводных сетей. «Водопроводные сети Троицкого группового водопровода, расположенного в районе Крымска, ведут свою историю с 1971 года. Они сильно изношены за этот почти полувековой срок службы. Полное завершение работ по их реконструкции запланировано на 2023 год», — говорится в сообщении администрации. «Пока реконструкцию Троицкого группового водопровода не сделают и пока не выпадут осадки, ситуация с водой не нормализуется. Водовод вряд ли быстро возведут», — заявил РБК пресс-секретарь МУП «Новороссийский водоканал» Михаил Рочев.