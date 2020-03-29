Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Жители Новороссийска из-за прорыва трубы остались без воды Общество, 19:37 Кормье заявил о возможном завершении карьеры из-за коронавируса Спорт, 19:26 Синоптик предупредил о морозе к полуночи в Москве Общество, 19:17 СМИ узнали сроки принятия решения о будущем «Тур де Франс» Спорт, 19:00 Власти Уфы попросили разойтись жаривших шашлык в парке горожан Общество, 18:56 Тележурналисты записали обращение с призывом оставаться дома Общество, 18:38 В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев Общество, 18:24 Последний этап женского Гран-при FIDE перенесли из-за COVID-19 Спорт, 18:18 Патриарх Кирилл попросил не слушать отвергающих самоизоляцию священников Общество, 18:07 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 Отец Малкина оценил перспективы возвращения сына в КХЛ Спорт, 17:46 Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области Общество, 17:44 Погода в Москве побила очередной температурный рекорд Общество, 17:41 Власти Москвы начали просить жителей оставаться дома по громкой связи Общество, 17:40
Общество ,  
0 

Жители Новороссийска из-за прорыва трубы остались без воды

Фото: Администрация Новороссийска

В Новороссийске на магистральном водоводе произошла авария, в результате которой с 27 марта была приостановлена подача воды жителям города. Об этом сообщается на сайте официальном сайте администрации Новороссийска.

Для жителей районов, снабжение которых зависит от аварийного участка, был организован подвоз воды автоцистернами, уточнили в мэрии.

Как заявили РБК в пресс-службе администрации Краснодарского края, власти региона выделили свыше 1 млрд руб. на строительство новой магистральной линии, чтобы «не заниматься латанием дыр» и решить проблему с перебоями воды.

«Оставалось врезать новую линию, на это нужно несколько дней работ. Но поскольку без воды оставлять город в период противоэпидемических мер нельзя, то врезку отложили. К сожалению, от аварий никто не застрахован. Сети не менялись несколько десятилетий. Работы по устранению ведутся. Город принимает меры, чтобы обеспечить водой всех нуждающихся. Организован подвоз, работают волонтеры», — пояснили РБК в администрации края.

В беседе с РБК жительница Новороссийска отметила, что из-за недостатка воды некоторые жители города не могут соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией — возле водовозов скапливают люди, в том числе пожилые.

«С утра пятницы у нас нет воды. Сообщалось, что у кого-то на час-полтора вода поступала. У меня в ванной открыты краны на подачу холодной и горячей воды, за это время ничего не было, и никто не знает, когда вода появится», — сказала она. — Вчера к дому привозили воду. Машина подъехала, посигналила, бабушки с ведрами туда выбежали. У нас маленький ребенок, мы же в связи с карантином лишний раз никуда не выходим».

РБК направил запрос в пресс-службу мэра Новороссийска и управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Позднее в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили РБК, что ремонтные работы на водоводе Новороссийска завершились, и в настоящий момент осуществляется заполнение резервуаров.

В России для борьбы с распространением эпидемии коронавируса и снижения социальной активности на неделю с 28 марта объявили выходной. В своем обращении президент страны Владимир Путин призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и побыть дома. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1534 заразившихся, из них восемь скончались.

Ранее в конце декабря жители Краснодарского края дважды оставались без воды из-за прорыва на Троицком групповом водопроводе. ТАСС со ссылкой на МУП «Водоканал» Новороссийска, отмечал, что от водоснабжения отключали 70% населения города.
 

Теги: Новороссийск, водоснабжение, новости РБК
Материалы по теме
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
Общество
На Кубани во второй раз за неделю 160 тыс. человек остались без воды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter