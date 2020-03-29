Жители Новороссийска из-за прорыва трубы остались без воды

Фото: Администрация Новороссийска

В Новороссийске на магистральном водоводе произошла авария, в результате которой с 27 марта была приостановлена подача воды жителям города. Об этом сообщается на сайте официальном сайте администрации Новороссийска.

Для жителей районов, снабжение которых зависит от аварийного участка, был организован подвоз воды автоцистернами, уточнили в мэрии.

Как заявили РБК в пресс-службе администрации Краснодарского края, власти региона выделили свыше 1 млрд руб. на строительство новой магистральной линии, чтобы «не заниматься латанием дыр» и решить проблему с перебоями воды.

«Оставалось врезать новую линию, на это нужно несколько дней работ. Но поскольку без воды оставлять город в период противоэпидемических мер нельзя, то врезку отложили. К сожалению, от аварий никто не застрахован. Сети не менялись несколько десятилетий. Работы по устранению ведутся. Город принимает меры, чтобы обеспечить водой всех нуждающихся. Организован подвоз, работают волонтеры», — пояснили РБК в администрации края.

В беседе с РБК жительница Новороссийска отметила, что из-за недостатка воды некоторые жители города не могут соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией — возле водовозов скапливают люди, в том числе пожилые.