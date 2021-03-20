Директора завода обвинили в хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова»

По версии следствия, мурманский судостроительный завод завысил количество выполненых работ по очистке топливных танков крейсера. Ущерб составил 45 млн руб. Гендиректора завода Зудина арестовали на два месяца

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Мурманске арестовали генерального директора «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтного завода», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным 47 News, речь идет о Евгении Зудине.

По информации ТАСС, гендиректора завода, входящего в «Объединенную судоремонтную корпорацию» (ОСК), подозревают в хищении 45 млн руб. при реконструкции авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

«Он задержан. Проводились следственные действия, в том числе около десяти обысков, как в самом акционерном обществе, так и по местам жительства ряда его руководящих сотрудников», — сообщил собеседник агентства.

47 News пишет, что Зудин арестован решением Октябрьского районного суда Мурманска на два месяца. Утром 18 марта оперативники вместе с СОБРом пришли на завод. Из кабинета Зудина изъяли документы, обыски прошли у него в квартирах.