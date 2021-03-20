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Авария с «Адмиралом Кузнецовым» ,  
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Директора завода обвинили в хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова»

По версии следствия, мурманский судостроительный завод завысил количество выполненых работ по очистке топливных танков крейсера. Ущерб составил 45 млн руб. Гендиректора завода Зудина арестовали на два месяца
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Мурманске арестовали генерального директора «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтного завода», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным 47 News, речь идет о Евгении Зудине.

По информации ТАСС, гендиректора завода, входящего в «Объединенную судоремонтную корпорацию» (ОСК), подозревают в хищении 45 млн руб. при реконструкции авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

«Он задержан. Проводились следственные действия, в том числе около десяти обысков, как в самом акционерном обществе, так и по местам жительства ряда его руководящих сотрудников», — сообщил собеседник агентства.

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47 News пишет, что Зудин арестован решением Октябрьского районного суда Мурманска на два месяца. Утром 18 марта оперативники вместе с СОБРом пришли на завод. Из кабинета Зудина изъяли документы, обыски прошли у него в квартирах.

РБК обратился за комментарием в АО «10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод».

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» с 2018 года после похода в Средиземном море находится в Североморске на плановом ремонте, который осуществляет ОСК. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар, в результате которого погибли два человека и пострадали еще 14.

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Глава ОСК Алексей Рахманов заявлял, что пожар не нанес критических повреждений крейсеру. По последним данным, ущерб от возгорания оценивался в 350 млн руб. По словам Рахманова, корабль передадут флоту в 2022 году.

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Российский тяжелый авианесущий крейсер &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo;

Изначально в 2018 году, еще до пожара, реконструкция «Адмирала Кузнецова» оценивалась в 20 млрд руб. Минобороны заключило контракт с судоремонтным центром «Звездочка», также входящим в ОСК.

По информации 47 News, мурманский судоремонтный завод должен был выполнить на корабле несколько этапов очистки топливных танков. В декабре 2020 года силовики возбудили уголовное дело по факту возможного хищения при проведении этих работ.

По версии следствия, в июне 2019-го мурманское предприятие сдало работы, отчитавшись о 23 тыс. затраченных нормо-часов. При этом фактически подрядчик отработал 13 тыс. нормо-часов. В денежном выражении завышение составило около 45 млн руб.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Елизавета Ламова
Мурманск задержание хищение судоремонтный завод «Адмирал Кузнецов»
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