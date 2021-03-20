Директора завода обвинили в хищении при ремонте «Адмирала Кузнецова»
В Мурманске арестовали генерального директора «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтного завода», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным 47 News, речь идет о Евгении Зудине.
По информации ТАСС, гендиректора завода, входящего в «Объединенную судоремонтную корпорацию» (ОСК), подозревают в хищении 45 млн руб. при реконструкции авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
«Он задержан. Проводились следственные действия, в том числе около десяти обысков, как в самом акционерном обществе, так и по местам жительства ряда его руководящих сотрудников», — сообщил собеседник агентства.
47 News пишет, что Зудин арестован решением Октябрьского районного суда Мурманска на два месяца. Утром 18 марта оперативники вместе с СОБРом пришли на завод. Из кабинета Зудина изъяли документы, обыски прошли у него в квартирах.