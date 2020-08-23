ОСК назвала новую стоимость восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов»

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, 12 декабря 2019г. (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назвала новую сумму ущерба, нанесенного пожаром авианосцу «Адмирал Кузнецов». На восстановление корабля уйдет до 350 млн руб., сообщил в интервью ТАСС гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300–350 млн руб.», — сказал Рахманов.

Глава ОСК отметил, что сейчас на «Адмирале Кузнецове» ведутся интенсивные работы. Планируется, что корабль передадут Военно-морскому флоту России в 2022 году.

В апреле прошлого года Рахманов говорил, что предварительный ущерб от пожара на авианесущем крейсере доходит до 500 млн руб. В июне на портале госзакупок появилась информация, что цена контракта на ремонт «Адмирала Кузнецова» составляет 251,4 млн руб.