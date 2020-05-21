ОСК заявила о разрыве с подрядчиком по ремонту «Адмирала Кузнецова»

Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) расторгла договор с компанией АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» («И.И.С.»), которая занималась строительством сухого дока в Мурманске для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом «РИА Новости» сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

По его словам, на сроки ремонта корабля это не повлияет. «Договор с АО «И.И.С.» был расторгнут накануне. Мы сейчас обсуждаем вопрос выбора нового подрядчика», — отметил Рахманов.

Он рассказал, что у корпорации есть выбор из трех крупных российских компаний, которые принадлежат отечественным предпринимателям. Он заявил, что с потенциальными подрядчиками согласовали начало стоянки корабля в доке для проведения ремонта — лето 2021 года. Рахманов отметил, что это необходимо для того, чтобы успеть передать «Адмирала Кузнецова» заказчику в срок, в 2022 году.

Глава ОСК сообщил, что предыдущий подрядчик должен отчитаться за потраченные 900 млн руб. из аванса, составляющего 2,6 млрд руб. «Финансовое состояние компании неудовлетворительное, аванс они взяли намного больше, чем выполнили работ», — сказал он.