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ОСК заявила о разрыве с подрядчиком по ремонту «Адмирала Кузнецова»

Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) расторгла договор с компанией АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» («И.И.С.»), которая занималась строительством сухого дока в Мурманске для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом «РИА Новости» сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

По его словам, на сроки ремонта корабля это не повлияет. «Договор с АО «И.И.С.» был расторгнут накануне. Мы сейчас обсуждаем вопрос выбора нового подрядчика», — отметил Рахманов.

Он рассказал, что у корпорации есть выбор из трех крупных российских компаний, которые принадлежат отечественным предпринимателям. Он заявил, что с потенциальными подрядчиками согласовали начало стоянки корабля в доке для проведения ремонта — лето 2021 года. Рахманов отметил, что это необходимо для того, чтобы успеть передать «Адмирала Кузнецова» заказчику в срок, в 2022 году.

Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру
Бизнес
Тяжелый авианесущий крейсер &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo; в порту Мурманска

Глава ОСК сообщил, что предыдущий подрядчик должен отчитаться за потраченные 900 млн руб. из аванса, составляющего 2,6 млрд руб. «Финансовое состояние компании неудовлетворительное, аванс они взяли намного больше, чем выполнили работ», — сказал он.

По его словам, подрядчик выполнил не более 10% первого этапа работ стоимостью 7 млрд руб. из общей суммы контракта 24 млрд руб. Рахманов рассказал, что подрядчик забил 145 свай из 727, которые нужны для устройства перемычки и откачки воды, чтобы затем начать ремонт в сухом доке.

РБК уже писал о конфликте между заказчиком и строителем дока для ремонта единственного в России авианосца «Адмирал Кузнецов». Компания И.И.С. пожаловалась в Генпрокуратуру и Совет безопасности на заказчиков стройки сухого дока — ОСК и контролируемый корпорацией Центр судоремонта «Звездочка». Подрядчик заявил, что заказчик создал условия, при которых реконструкция дока невозможна. Владелец И.И.С. Глеб Евтушенко в письме генпрокуратуре и Совбезу заявил, что компания получила только 2,6 млрд руб. из обещанного аванса в 7,1 млрд руб., и не получила примерно 800 млн руб. оплаты фактически выполненных работ.

Помимо этого «Звездочка» задержала предоставление проектно-сметной документации по первому этапу реконструкции более чем на полгода, а по второму этапу их вовсе не предоставила, заявил владелец И.И.С. Евтушенко.

При этом, по его словам, работы по двум этапам ремонта нужно было вести одновременно, чтобы в запланированный срок — в июне 2021 года — крейсер смог встать на так называемое разовое докование
В письме Генпрокуратуре он также говорил, что если «Звездочка» разорвет контракт, то сроки докования «Адмирала Кузнецова» перенесутся на 2022 или даже на 2023 год.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж
Фотогалерея 

В декабре 2019 года года на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Ущерб оценили в 500 млн руб. Сейчас судно находится на ремонте в Мурманске.

Теги: «Адмирал Кузнецов», подрядчик, ОСК
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Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн
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