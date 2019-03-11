Третьяковка собралась отсудить 20 млн руб. за повреждение картины Репина

Третьяковская галерея потребует взыскать с мужчины, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», полную стоимость ее реставрации — 20 млн руб. Об этом на заседании в Замоскворецком суде Москвы заявил юрисконсульт Третьяковки Евгений Мельников, сообщает «РИА Новости».

«По идее, мы должны подать иск для возмещения стоимости реставрации, но документы, сметы работ и так далее еще не готовы», — сказал он. По словам Мельникова, он заявит иск к Игорю Подпорину, обвиняемому в вандализме, до вынесения приговора, но если не успеет, то сделает это позднее.

Подпорин повредил картину в мае 2018 года. После задержания он объяснил, что выпил 100 г водки перед тем, как разбить столбиком ограждения стекло, закрывавшее полотно. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Позднее на суде мужчина отрицал свои слова и заявлял, что пил компот, а не водку.

В результате нападения осколки порезали холст в трех местах, также повреждения получила авторская художественная рама. При этом уцелела самая ценная часть изображения — лица и руки персонажей. Позднее специалисты обнаружили скрытые повреждения и ухудшение состояния живописного слоя. Эксперты оценили нанесенный полотну ущерб как минимум в 30 млн руб.

Подпорин на суде признал свою вину, отметив, что «картина — ложь, а Иван Грозный причислен к лику святых». Реставрация картины начнется в мае текущего года. Подсудимому грозит до шести лет лишения свободы и штраф д​о 5 млн руб.