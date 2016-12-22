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Прокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за нарушений в «Роскосмосе»
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Прокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за нарушений в «Роскосмосе»
Общество, 13:21
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Прокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за нарушений в «Роскосмосе»
Следственные органы изучают собранные Генпрокуратурой материалы о работе предыдущего руководства «Роскосмоса». К настоящему времени уже возбуждены 16 уголовных дел
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Из-за нарушений в работе госкорпорации «Роскосмос» возбуждено уже 16 уголовных дел, рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает ТАСС. Следственные органы проверяют еще 44 материала, подготовленных прокуратурой, и могут открыть новые уголовные дела, добавил он.

«44 материала в рамках 37 статьи уголовно-процессуального кодекса прокуроры в следственные органы направили для решения о возбуждении уголовных дел, 16 уголовных уже на данный момент возбуждено», — сказал Куренной.

По его словам, проверки деятельности госкорпорации, проводимые генпрокуратурой, проходили в 2017-м и в первой половине 2018 года. В этот период прокуратура изучала документы, которые относились к деятельности предыдущего руководства Роскосмоса. «Были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе гособоронзаказа, не тщательно велись исследовательские и опытно-конструкторские работы», — сказал он журналистам. Всего, по словам Куренного, выявлено 1,7 тыс. нарушений закона.

«Роскосмос» оказывает полное содействие Генпрокуратуре при проведении надзорным ведомством проверок деятельности предыдущего руководства госкорпорации.

«Роскосмос» пообещал сделать выводы из претензий об украденных средствах
Общество

В пресс-службе «Роскосмоса» агентству сообщили, что оказывают содействие Генпрокуратуре. «Мы оказываем полное содействие в проведении Генпрокуратурой проверочных мероприятий», — сообщила пресс-службы госкорпорации. в «Роскомосе» подчеркнули, что проверки, о которых сообщали представители Генпрокуратуры, касались работы предыдущего руководства госкорпорации.

В конце ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу сворованных средств. По его словам, на счетах госкорпорации месяцами лежали «омертвевшие», неиспользуемые деньги. «Ну, а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть по сути сворованы», — подчеркнул Кудрин.

В июне Кудрин говорил, что Счетная палата выявила в работе «Роскосмоса» нарушений на 760 млрд руб., причем более 43% от общего объема составляли нарушения в области бухучета, а 32% — нарушения, допущенные при формировании и исполнении бюджетов.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Генпрокуратура , Роскосмос , уголовные дела
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