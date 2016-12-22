Прокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за нарушений в «Роскосмосе»

Следственные органы изучают собранные Генпрокуратурой материалы о работе предыдущего руководства «Роскосмоса». К настоящему времени уже возбуждены 16 уголовных дел

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Из-за нарушений в работе госкорпорации «Роскосмос» возбуждено уже 16 уголовных дел, рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает ТАСС. Следственные органы проверяют еще 44 материала, подготовленных прокуратурой, и могут открыть новые уголовные дела, добавил он.

«44 материала в рамках 37 статьи уголовно-процессуального кодекса прокуроры в следственные органы направили для решения о возбуждении уголовных дел, 16 уголовных уже на данный момент возбуждено», — сказал Куренной.

По его словам, проверки деятельности госкорпорации, проводимые генпрокуратурой, проходили в 2017-м и в первой половине 2018 года. В этот период прокуратура изучала документы, которые относились к деятельности предыдущего руководства Роскосмоса. «Были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе гособоронзаказа, не тщательно велись исследовательские и опытно-конструкторские работы», — сказал он журналистам. Всего, по словам Куренного, выявлено 1,7 тыс. нарушений закона.

«Роскосмос» оказывает полное содействие Генпрокуратуре при проведении надзорным ведомством проверок деятельности предыдущего руководства госкорпорации.

В пресс-службе «Роскосмоса» агентству сообщили, что оказывают содействие Генпрокуратуре. «Мы оказываем полное содействие в проведении Генпрокуратурой проверочных мероприятий», — сообщила пресс-службы госкорпорации. в «Роскомосе» подчеркнули, что проверки, о которых сообщали представители Генпрокуратуры, касались работы предыдущего руководства госкорпорации.

В конце ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу сворованных средств. По его словам, на счетах госкорпорации месяцами лежали «омертвевшие», неиспользуемые деньги. «Ну, а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть по сути сворованы», — подчеркнул Кудрин.

В июне Кудрин говорил, что Счетная палата выявила в работе «Роскосмоса» нарушений на 760 млрд руб., причем более 43% от общего объема составляли нарушения в области бухучета, а 32% — нарушения, допущенные при формировании и исполнении бюджетов.