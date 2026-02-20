 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Китайские ученые замедлили квантовый хаос

Исследователям удалось контролировать процесс претермализации — это стабильная фаза перед полной хаотизацией системы. С помощью сверхпроводящего процессора ученые сокращали и удлиняли этот период
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press
Фото: Jin Liwang / XinHua / Global Look Press

Китайские ученые смогли замедлить квантовый хаос. С помощью 78-кубитного сверхпроводящего процессора Chuang-tzu 2.0 им удалось управлять претермализацией — краткой стабильной фазой перед полной хаотизацией системы. Об этом сообщила South China Morning Post.

В случае возникновения сбоев в таком сценарии квантовая система возвращается в сбалансированное состояние естественным путем. Журналисты сравнили это с толчком маятника: он раскачивается некоторое время, но в конечном счете останавливается.

Серьезную проблему для квантовых вычислений, которые зависят от сохранения информации в неизменном виде, представляет стабильность их работы. При слишком быстром изменении квантовой системы ее вычислительные результаты трудно сохранить и извлечь, отметила SCMP. Возможности классических компьютеров не позволяют предсказать, сколько времени занимает переход квантовой системы к равновесию и какие факторы на это влияют, продолжили авторы материала.

«Росатом» заявил о создании 20-кубитного квантового компьютера
Технологии и медиа
Фото:Michael Bocchieri / Getty Images

Ученые из Института физики Китайской академии наук впервые экспериментально наблюдали такую промежуточную стадию. В исследовании говорится, что она является управляемой, что дает возможность научиться сохранять квантовую информацию.

Процесс претермализации в статье объяснили на примере нагревания льда. Прежде чем он полностью растает и превратится в воду, некоторое время температура будет оставаться стабильной. В течение этой краткой фазы квантовая система сопротивляется хаосу и сохраняет свою информацию.

Команда ученых использовала специально разработанную последовательность. С помощью ее регулировки им удалось сокращать и удлинять период претермализации при необходимости. Профессор Фан Хэн заявил, что исследователи удлиняли или сокращали эту стадию, словно дирижеры.

«Существование плато претермализации указывает на потенциальное временное окно для использования квантовой информации до того, как она рассеется», — сказал он.

Он пояснил, что понимание законов термализации позволяет проектировать управляемые квантовые операции, что напрямую влияет на практическую применимость квантовых вычислений.

В декабре 2025 года South China Morning Post писала, что ученые из Университета науки и технологий Китая стали второй командой в мире после компании Google, кому удалось стабилизировать работу квантовой системы при увеличении числа кубитов. Созданный ими сверхпроводящий квантовый процессор Zuchongzhi 3.2 исправлял ошибки таким образом, что система становилась более стабильной, преодолев проблему, когда коррекция ошибок сама порождала сбои.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Теги
Романов Илья
Китай ученые Исследование физика
