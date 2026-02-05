 Перейти к основному контенту
0

Китайские ученые разработали микроволновое оружие против Starlink

Установка микроволнового оружия, разработанная китайскими учеными, способна наносить повреждения спутникам Starlink, пишет SCMP. Пекин называл сеть Starlink угрозой нацбезопасности
Фото: Institute of Nuclear and New Energy Technology
Фото: Institute of Nuclear and New Energy Technology

Ученые из Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане в Китае разработали первую в мире установку микроволнового оружия, способную выдавать 20 гигаватт мощности в течение минуты, пишет South China Morning Post (SCMP).

Эта установка может нарушить работу или даже повредить спутники, работающие на низкой околоземной орбите, в частности компании Starlink, отмечает издание.

Длина изделия — четыре метра, вес — пять тонн. Установка достаточно компактна для размещения на грузовиках, кораблях, самолетах или даже спутниках. Прежде аналогичные системы могли работать непрерывно не более трех секунд и были значительно более громоздкими.

Эксперты рассказали, как Starlink смог увидеть и отключить россиян
Технологии и медиа
Фото:Gene Blevins / Zuma / ТАСС

В конце прошлого года на выступлении в Совбезе ООН китайская сторона заявила, что видит в Satrlink угрозу национальной безопасности. В качестве примера представитель Китая привел ряд инцидентов со сближением спутника с китайской орбитальной станцией в 2021 году и распадом другого аппарата в декабре 2025 года. В ряде случаев Starlink используют для военной разведки, добавил представитель Китая. Кроме того, по его словам, некоторые спутники применяют «террористические и сепаратистские группы».

Позже, в январе 2026 года, SCMP со ссылкой на отчет компании SpaceX сообщила, что спутники системы Starlink за 2025 год выполнили почти 150 тыс. маневров уклонения из-за китайских спутников и космического мусора. Крупнейшим источником угрозы SpaceX назвала китайский экспериментальный спутник Honghu-2, принадлежащий компании Hongqing Technology. На него одного пришлось 1143 маневра уклонения, передала SCMP.

В августе 2025 года Associated Press, проанализировав более 60 работ в китайских научных журналах, узнало, что китайские ученые разрабатывают меры по борьбе со Starlink. Предложенные китайскими учеными способы обнаружения и уничтожения спутников варьировались от подлодок-невидимок с лазерами до специально созданных атакующих спутников с ионными двигателями.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

