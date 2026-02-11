 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Ученые предупредили, что климат перейдет в режим «неуправляемого парника»

Ученые считают, что климат Земли близок к «критической дестабилизации»
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Ученые из Университета штата Орегон предупредили, что 16 ключевых компонентов климатической системы Земли находятся ближе к критической дестабилизации, чем считалось ранее. Это повышает риск развития «парникового эффекта», говорится в исследовании, передает пресс-служба университета.

Ученые под руководством Уильяма Риппла из Университета штата Орегон проанализировали 16 «точек бифуркации» — важных подсистем, которые могут резко измениться при превышении критических температур.

Такие изменения могут вызвать цепную реакцию, усиливающую глобальное потепление, что уже отражается в превышении порога повышения температуры в 1,5 градуса, зафиксированном в течение 12 месяцев подряд. Уровень углекислого газа сейчас самый высокий за 2 млн лет, что дополнительно усиливает климатические риски.

Ученый заявил о приближении Земли к границе безопасной климатической зоны
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Таяние льдов, оттаивание вечной мерзлоты и гибель лесов усугубляют потепление. Исследователи призывают к срочным и масштабным мерам по сокращению выбросов, расширению возобновляемой энергетики, защите экосистем и внедрению климатической устойчивости, чтобы избежать необратимых последствий.

Особое внимание уделяется ослаблению Атлантической меридиональной циркуляции и риску трансформации Амазонии, что может еще сильнее ускорить потепление. Ученые считают, что предотвратить такой сценарий все еще возможно, если действовать быстро и решительно.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
климат Земля парниковый эффект
