Ученые предупредили, что климат перейдет в режим «неуправляемого парника»
Ученые из Университета штата Орегон предупредили, что 16 ключевых компонентов климатической системы Земли находятся ближе к критической дестабилизации, чем считалось ранее. Это повышает риск развития «парникового эффекта», говорится в исследовании, передает пресс-служба университета.
Ученые под руководством Уильяма Риппла из Университета штата Орегон проанализировали 16 «точек бифуркации» — важных подсистем, которые могут резко измениться при превышении критических температур.
Такие изменения могут вызвать цепную реакцию, усиливающую глобальное потепление, что уже отражается в превышении порога повышения температуры в 1,5 градуса, зафиксированном в течение 12 месяцев подряд. Уровень углекислого газа сейчас самый высокий за 2 млн лет, что дополнительно усиливает климатические риски.
Таяние льдов, оттаивание вечной мерзлоты и гибель лесов усугубляют потепление. Исследователи призывают к срочным и масштабным мерам по сокращению выбросов, расширению возобновляемой энергетики, защите экосистем и внедрению климатической устойчивости, чтобы избежать необратимых последствий.
Особое внимание уделяется ослаблению Атлантической меридиональной циркуляции и риску трансформации Амазонии, что может еще сильнее ускорить потепление. Ученые считают, что предотвратить такой сценарий все еще возможно, если действовать быстро и решительно.
