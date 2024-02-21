«Росатом» заявил о создании 20-кубитного квантового компьютера

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Российские ученые создали 20-кубитный квантовый компьютер. Об этом сообщил в интервью ТАСС сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

«В рамках «дорожной карты» по квантовым вычислениям мы разработали 20-кубитный квантовый компьютер. Мы его реализовали на ионной платформе», — рассказал Юнусов. По его словам, до конца 2024 года российские специалисты планируют создать 50-кубитный квантовый компьютер.

Наименьшая единица хранения информации в традиционном компьютере — это бит, который может принимать строго одно из двух значений: 0 или 1. При решении задачи компьютер проводит множество последовательных операций с битами. В случае со сложными задачами этот процесс занимает много времени. Квантовые компьютеры работают с кубитами (квантовыми битами), которые помимо 0 или 1 могут принимать оба значения одновременно. При проведении вычислений квантовые компьютеры не перебирают последовательно все возможные комбинации, как обычный компьютер, а делают вычисления моментально. Возможности квантовых компьютеров зависят от числа кубитов. Первый квантовый компьютер появился в США в 1998 году. С тех пор созданием квантовых компьютеров занимаются несколько крупных технологических компаний, в том числе Microsoft, Google и IBM. Количество кубитов в новейших квантовых компьютерах превышает 1 тыс.

В ноябре 2020 года в России разработали структуру для создания квантовых компьютеров. Консорциум, который объединил структуры «Росатома», фонд «Сколково» и университеты, создали в рамках «дорожной карты» «Квантовые вычисления», написанной «Росатомом». Ее общий бюджет до 2024 года составил около 24 млрд руб.

В 2023 году президенту России Владимиру Путину продемонстрировали 16-кубитный квантовый компьютер. На тот момент это был самый мощный квантовый компьютер в стране. Путин сказал, что разработка «впечатляет».