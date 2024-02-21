 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Росатом» заявил о создании 20-кубитного квантового компьютера

«Росатом»: российские ученые создали 20-кубитный квантовый компьютер
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images

Российские ученые создали 20-кубитный квантовый компьютер. Об этом сообщил в интервью ТАСС сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

«В рамках «дорожной карты» по квантовым вычислениям мы разработали 20-кубитный квантовый компьютер. Мы его реализовали на ионной платформе», — рассказал Юнусов. По его словам, до конца 2024 года российские специалисты планируют создать 50-кубитный квантовый компьютер.

Наименьшая единица хранения информации в традиционном компьютере — это бит, который может принимать строго одно из двух значений: 0 или 1. При решении задачи компьютер проводит множество последовательных операций с битами. В случае со сложными задачами этот процесс занимает много времени.

Квантовые компьютеры работают с кубитами (квантовыми битами), которые помимо 0 или 1 могут принимать оба значения одновременно. При проведении вычислений квантовые компьютеры не перебирают последовательно все возможные комбинации, как обычный компьютер, а делают вычисления моментально. Возможности квантовых компьютеров зависят от числа кубитов.

Первый квантовый компьютер появился в США в 1998 году. С тех пор созданием квантовых компьютеров занимаются несколько крупных технологических компаний, в том числе Microsoft, Google и IBM. Количество кубитов в новейших квантовых компьютерах превышает 1 тыс.

Миллион задач в секунду: как работают квантовые компьютеры
Индустрия 4.0
Фото:Getty Images

В ноябре 2020 года в России разработали структуру для создания квантовых компьютеров. Консорциум, который объединил структуры «Росатома», фонд «Сколково» и университеты, создали в рамках «дорожной карты» «Квантовые вычисления», написанной «Росатомом». Ее общий бюджет до 2024 года составил около 24 млрд руб.

В 2023 году президенту России Владимиру Путину продемонстрировали 16-кубитный квантовый компьютер. На тот момент это был самый мощный квантовый компьютер в стране. Путин сказал, что разработка «впечатляет».

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
квантовый компьютер Росатом ученые
Материалы по теме
В России создали структуру для изобретения квантового компьютера
Технологии и медиа
США ввели санкции против российского сектора квантовых вычислений
Политика
Эксперты выявили всплеск инвестиций в развитие квантовых компьютеров
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
WSJ узнала о секретном контракте SpaceX с властями США на $1,8 млрд Бизнес, 15:19
Посольство раскрыло подробности процесса по оправданию россиянки в Ливане Политика, 15:17
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 15:11
Финляндия предложила навсегда закрыть два пункта на границе с Россией Политика, 15:10
ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ Биржи Финансы, 15:09
Алькарас получил травму ноги в стартовом матче турнира в Рио-де-Жанейро Спорт, 15:09
Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в районе Авдеевки Политика, 15:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ChatGPT и аналоги еще не решили проблемы безопасности. Как защитить себя Pro, 14:58
«Росатом» заявил о создании 20-кубитного квантового компьютера Технологии и медиа, 14:46
Майданов связал приговор на Украине к 15 годам с песней «Сарматушка» Общество, 14:44
В США пассажира, пытавшегося открыть дверь в полете, обездвижили скотчем Общество, 14:43
Госдума денонсировала соглашения с Британией о рыболовстве Политика, 14:41
Экс-информатор ФБР заявил, что получал данные о сыне Байдена от России Политика, 14:40
Путин посидел за штурвалом модернизированного «стратега» Ту-160М Политика, 14:31