Генпрокуратура решила провести ревизию камер на дорогах
Прокурорам регионов было поручено совместно с органами ГИБДД провести ревизию мест расстановки камер на дорогах в 2024 году, следует из сообщения Генпрокуратуры.
В ведомстве сообщили, что прокуроры добились отмены наказаний, которые были назначены водителям из-за некорректной работы систем фотовидеофиксации. «Благодаря вмешательству прокуратуры в ряде регионов граждане освобождены от наказания, назначенного из-за некорректной настройки системы», — заявили в Генпрокуратуре.
В Саратовской области из-за ненадлежащей работы комплекса автоматической фиксации нарушений было отменено почти 2 тыс. незаконных постановлений о привлечении к административной ответственности. При этом примерно 3 тыс. нарушителей, напротив, избежали наказания из-за некачественных фотоматериалов.
Прокуроры также выявляли случаи, когда системы фотовидеофиксации простаивали без эксплуатации или были неисправны из-за ненадлежащего технического обслуживания.
Ранее, в ноябре 2023 года, «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс подготовил проект новых требований к камерам наблюдения за дорожным движением: зоны контроля камер по однотипным нарушениям могут запретить ставить ближе 1 км в населенных пунктах, за городом — ближе 5 км. При этом может быть сделано исключение «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».
В июле 2022 года, глава МВД Владимир Колокольцев поручил Госавтоинспекции прекратить использование инспекторами мобильных комплексов фотовидеофиксации. «Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», говорили тогда в ведомстве.
В апреле 2019 года Максим Акимов (занимал пост вице-премьера в 2018–2020 годах) поручил Генпрокуратуре проверить законность схемы концессий, которые позволяют частным компаниям устанавливать средства видеофиксации на дорогах. В январе Госдума отклонила законопроект, в рамках которого предлагалось ограничить эксплуатацию комплексов автоматической фиксации нарушений, которые не принадлежат государству.
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