Генпрокуратура решила провести ревизию камер на дорогах

Генпрокуратура в 2024 году проверит комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

Генпрокуратура проведет массовую проверку камер на дорогах. Заняться ревизией ведомство решило, после того как выявило множество штрафов, полученных водителями из-за некорректной работы устройств фотовидеофиксации

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Прокурорам регионов было поручено совместно с органами ГИБДД провести ревизию мест расстановки камер на дорогах в 2024 году, следует из сообщения Генпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что прокуроры добились отмены наказаний, которые были назначены водителям из-за некорректной работы систем фотовидеофиксации. «Благодаря вмешательству прокуратуры в ряде регионов граждане освобождены от наказания, назначенного из-за некорректной настройки системы», — заявили в Генпрокуратуре.

В Саратовской области из-за ненадлежащей работы комплекса автоматической фиксации нарушений было отменено почти 2 тыс. незаконных постановлений о привлечении к административной ответственности. При этом примерно 3 тыс. нарушителей, напротив, избежали наказания из-за некачественных фотоматериалов.

Прокуроры также выявляли случаи, когда системы фотовидеофиксации простаивали без эксплуатации или были неисправны из-за ненадлежащего технического обслуживания.

Ранее, в ноябре 2023 года, «Коммерсантъ» сообщил, что Минтранс подготовил проект новых требований к камерам наблюдения за дорожным движением: зоны контроля камер по однотипным нарушениям могут запретить ставить ближе 1 км в населенных пунктах, за городом — ближе 5 км. При этом может быть сделано исключение «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».

В июле 2022 года, глава МВД Владимир Колокольцев поручил Госавтоинспекции прекратить использование инспекторами мобильных комплексов фотовидеофиксации. «Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», говорили тогда в ведомстве.

В апреле 2019 года Максим Акимов (занимал пост вице-премьера в 2018–2020 годах) поручил Генпрокуратуре проверить законность схемы концессий, которые позволяют частным компаниям устанавливать средства видеофиксации на дорогах. В январе Госдума отклонила законопроект, в рамках которого предлагалось ограничить эксплуатацию комплексов автоматической фиксации нарушений, которые не принадлежат государству.