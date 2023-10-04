Из-за сбоя в системе ГИБДД в России усложнилась постановка машин на учет

Зарегистрировать машину в России невозможно уже второй день, рассказал РБК автоэксперт Артем Бобцов. Также из-за сбоя затруднена выдача водительских прав

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции увеличено время регистрации автомобилей, сообщается на сайте МВД.

Там попросили граждан «с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы». Причины неполадок сейчас устраняются.

«Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», — говорится в сообщении.

Ранее о сбое, из-за которого регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений оказалась затруднена, сообщили ТАСС и Mash.

В разговоре с РБК автоэксперт Артем Бобцов подтвердил проблему в системе регистрации транспорта. «Я сам уже два дня не могу поставить на учет машину. В час по одному заявлению принимают максимум, но номера не могут выдать уже два дня. Перезаписывают всех в тетрадку. Советуют ждать до 17.00, и если не заработает система, приезжать по записи только на следующей неделе», — уточнил Бобцов.

В прошлый раз технический сбой в работе информационной системы ГИБДД произошел в Москве в сентябре прошлого года. Тогда ведомство приостанавливало регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений.