Сотрудникам ГИБДД запретят фиксировать нарушения ручными приборами

В МВД отметили, что сегодня на дорогах России работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации, а функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать нарушения ПДД автоматически

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил Госавтоинспекции прекратить использование инспекторами мобильных комплексов фотовидеофиксации, сообщает «МВД Медиа».

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, аварийность в России из-за превышения установленной скорости сократилась на треть, это произошло в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации.

«На сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», — рассказали в ведомстве.

В 2016 году ГИБДД запретила использовать ручные радары сотрудникам в Самарской и Ростовской областях. В Краснодарском крае распоряжением местного руководства под запретом оказались все радары, с которых можно вручную стереть данные.