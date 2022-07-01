Сотрудникам ГИБДД запретят фиксировать нарушения ручными приборами
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил Госавтоинспекции прекратить использование инспекторами мобильных комплексов фотовидеофиксации, сообщает «МВД Медиа».
«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — говорится в сообщении.
Как отметили в МВД, аварийность в России из-за превышения установленной скорости сократилась на треть, это произошло в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации.
«На сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», — рассказали в ведомстве.
В 2016 году ГИБДД запретила использовать ручные радары сотрудникам в Самарской и Ростовской областях. В Краснодарском крае распоряжением местного руководства под запретом оказались все радары, с которых можно вручную стереть данные.