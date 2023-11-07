«Коммерсантъ» узнал об идее ужесточить правила для дорожных камер

Регионы будут уведомлять ГИБДД о новой камере наблюдения за 20 дней, а за 300 м до нее должен быть размещен информационный щит, следует из предложений Минтранса. В отрасли раскритиковали инициативу министерства

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Минтранс подготовил проект новых требований к камерам наблюдения за дорожным движением, зоны контроля камер по однотипным нарушениям могут запретить ставить ближе одного километра в населенных пунктах, за городом — ближе пяти км, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Документ допускает исключения «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».

Среди других предложений — не вешать приборы так, чтобы те закрывали собой светофоры и дорожные знаки. Кроме того, применяемые за городом передвижные камеры следует обозначать не только стационарными знаками, но и информационными щитами с указанием «контролируемых условий и режимов движения», сказано в проекте. Щиты предлагается ставить за 150-300 м до зоны съемки, чтобы водители могли заметить их на любой полосе движения с расстояния не меньше ста метров. Власти регионов будут обязаны уведомлять ГИБДД о включении новой камеры не позже, чем за 20 дней.

Инициатива Минтранса вызвала критику у представителей отрасли. Оператор подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС груп» назвал «неопределенной» норму, ограничивающую допустимое расстояние между камерами. Компания сочла, что это правило будет противоречить закону и может спровоцировать увеличение числа ДТП. Кроме того, 20-дневный срок передачи информации об установке комплексов «МВС груп» назвала «избыточным и необоснованным», так как норма не позволит оперативно реагировать на возникшие очаги аварийности — сейчас передвижные комплексы наблюдения на места контроля в среднем в пятидневный срок.

Проект необходимо отправить на доработку, прежде всего — из-за требования ставить камеры только в местах повышенной аварийности (участок дороги не более 200-1000 км в городе и вне его, где в течение года произошло более трех ДТП одного вида с пострадавшими или более пяти разных аварий), считает ассоциация ОКО. Эта организация объединяет производителей камер и операторов систем наблюдения. Следует оставить право размещать камеры в местах, где выявлены признаки возникновения очага аварийности, например, единичные аварии с пострадавшими, предложили в ассоциации.

Претензии возникли и к информационным щитам. Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман отметил, что они могут помочь в качестве меры профилактики нарушений, но большая конструкция на временной опоре грозит обладать высокой парусностью — из-за чего его сдует с обочины на дорогу. Эксперт усомнился, что власти Москвы смогут выполнить требование о минимальной дистанции между камерами.