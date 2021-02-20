Подручного Шакро Молодого обвинили в похищении бизнесмена Минахи

Батыр Бекмурадов ранее был осужден по делу о двух эпизодах вымогательства, один из которых касался конфликта со стрельбой на Рочдельской. Теперь его обвиняют в похищении бизнесмена с американским гражданством Бориса Минахи

Батыр Бекмурадов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Ближайшего подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) и бывшего председателя исполкома Союза десантников России Батыра Бекмурадова обвинили в похищении человека и самоуправстве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его данным, Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест бывшего майора спецназа ВДВ Бекмурадова. Уголовное дело касается похищения на Рублевском шоссе в Москве бизнесмена с американским гражданством Бориса Минахи, которое было возбуждено ФСБ весной 2019 года. По данным источников «Коммерсанта» в силовых структурах, Бекмурадову предъявили обвинение в окончательной редакции, и скоро он приступит к изучению материалов уголовного дела.

Как отмечает издание, свою вину он признает частично, подтверждая, что действительно участвовал в подготовке к «воздействию» на Минахи. Адвокаты Бекмурадова подтвердили изданию факт «технического ареста их подзащитного», но отказались от дополнительных комментариев, сославшись на тайну предварительного расследования и отсутствие согласия доверителя на общение с представителями СМИ.

По версии следствия, к похищению Минахи был причастен близкий к основателю компании «Вимм-Билль-Данн» мультимиллионеру Давиду Якобашвили Давид Мирзоев. Таким способом, как считает следствие, последний пытался решить спор за владение элеватором в Ейском порту. «Правда, даже следователи признают, что это был внутренний спор партнеров, где один из участников «перегнул палку», а потому речь пошла о похищении человека, не сопряженном с вымогательством», — пишет «Коммерсантъ».