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Дело Шакро ,  
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Подручного Шакро Молодого обвинили в похищении бизнесмена Минахи

Батыр Бекмурадов ранее был осужден по делу о двух эпизодах вымогательства, один из которых касался конфликта со стрельбой на Рочдельской. Теперь его обвиняют в похищении бизнесмена с американским гражданством Бориса Минахи
Батыр Бекмурадов
Батыр Бекмурадов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Ближайшего подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) и бывшего председателя исполкома Союза десантников России Батыра Бекмурадова обвинили в похищении человека и самоуправстве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его данным, Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест бывшего майора спецназа ВДВ Бекмурадова. Уголовное дело касается похищения на Рублевском шоссе в Москве бизнесмена с американским гражданством Бориса Минахи, которое было возбуждено ФСБ весной 2019 года. По данным источников «Коммерсанта» в силовых структурах, Бекмурадову предъявили обвинение в окончательной редакции, и скоро он приступит к изучению материалов уголовного дела.

Как отмечает издание, свою вину он признает частично, подтверждая, что действительно участвовал в подготовке к «воздействию» на Минахи. Адвокаты Бекмурадова подтвердили изданию факт «технического ареста их подзащитного», но отказались от дополнительных комментариев, сославшись на тайну предварительного расследования и отсутствие согласия доверителя на общение с представителями СМИ.

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Захарий Калашов (Шакро Молодой)

По версии следствия, к похищению Минахи был причастен близкий к основателю компании «Вимм-Билль-Данн» мультимиллионеру Давиду Якобашвили Давид Мирзоев. Таким способом, как считает следствие, последний пытался решить спор за владение элеватором в Ейском порту. «Правда, даже следователи признают, что это был внутренний спор партнеров, где один из участников «перегнул палку», а потому речь пошла о похищении человека, не сопряженном с вымогательством», — пишет «Коммерсантъ».

Якобашвили был допрошен по этому делу только как свидетель и в этом качестве и остался. Мирзоев, который, по мнению следствия, подстрекал к совершению преступления, но потом отказался от его совершения, остался на подписке о невыезде.

Как отмечает издание, Бекмурадов действовал только как владелец коллекторского агентства, а в дни, предшествующие контакту с Минахи, и в сам момент совершения похищения он с дочерью находился на отдыхе за границей и не мог принимать участия в совершении преступления, что установлено и даже подтверждено следствием.

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Захарий Калашов (Шакро Молодой)

Бекмурадов уже пять лет находится в СИЗО «Лефортово». В марте 2018 года он был осужден почти на девять лет заключения по делу о двух эпизодах вымогательства. Шакро Молодому и его подручным вменялось вымогательство 8 млн руб. у владельца ресторана Elements Жанны Ким, возле которого 14 декабря 2015 года произошла перестрелка с двумя жертвами. Кроме того, Шакро Молодой с подельниками вымогал 10 млн руб. у гендиректора ООО «Норднефтегаз» Льва Гарамова: предприниматель несколько месяцев получал угрозы, а затем был избит, указывало гособвинение.

Свою вину в деле, которое связано с событиями на Рочдельской, Бекмурадов не признавал. Он обжаловал решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но они оставили приговор прежним. Сейчас осужденный, который на момент того конфликта владел ЧОП «Защитник», пытается доказать свою невиновность через Верховный суд.

Автор
Михаил Юшков
похищение человека Шакро Молодой Давид Якобашвили
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