Уголовным делом против эск-партнера Якобашвили займется Генпрокуратура

Как стало известно РБК, уголовным делом на бывшего делового партнера Давида Якобашвили Бориса Минахи займется Генпрокуратура. Именно по жалобе последнего возбуждено дело в отношении самого Якобашвили и проведен обыск в его музее

Давид Якобашвили (Фото: Денис Вышинский / ТАСС)

Прокуратура Краснодарского края отменила постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора Ейского портового элеватора Омара Омарова, его совладельца Бориса Минахи и «группы лиц» по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями). Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, и подтвердил представитель краснодарской прокуратуры.

«Прокуратура Краснодарского края отменила постановление о прекращении дела, и после этого материалы дела были переданы в Генеральную прокуратуру для изучения», — сообщил представитель прокуратуры по Краснодарскому краю.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2018 года по жалобе экс-владельца Ейского портового элеватора, бизнесмена Давида Якобашвили, который обвинил Минахи, его жену Екатерину Федорову (также акционер элеватора) и Омарова в нанесении компании ущерба на сумму 300 млн руб., писал журнал Forbes. Речь идет о выводе средств, пояснил источник РБК. По его словам, когда вскрылась эта информация, Объединенная зерновая компания (ОЗК), владевшая 46% элеватора, решила продать свою долю. В августе 2015 года ОЗК выставила на торги пакет с начальной ценой 830 млн руб. ($13,2 млн по курсу ЦБ на тот момент). Аукцион выиграла Федорова, но не выполнила своих обязательств, поэтому договор был расторгнут, а торги проведены заново. В июле 2016 года 46% элеватора купила компания «Петротэк», связанная с Якобашвили, за 980 млн руб. ($15,5 млн).

Статья Уголовного кодекса, в нарушении которой подозреваются Минахи, Федорова и Омаров, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В июне 2019 года следователь по особо важным делам следственной части ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю прекратил это дело «из-за отсутствия заявления потерпевшего», а после жалобы адвокатов Якобашвили в местную прокуратуру постановление о прекращении было отменено, отметил собеседник РБК.