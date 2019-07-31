Уголовным делом против эск-партнера Якобашвили займется Генпрокуратура

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,44 -0,07 EUR Бирж. 70,70 -0,13 Brent 65,14 +1,53% USD Нал. 63,81 63,05 EUR Нал. 71,15 70,34 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1146 -0,0008 BTC/USD Бирж. 9 763,70 +174,72 IMOEX 2 732,44 -0,08% RTSI 1 357,01 +0,30% DJIA 27 198,02 -0,09% Nasdaq 8 273,61 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 13:10
Аэропорт Тюмени эвакуировали из-за загоревшегося жира Общество, 13:22 Как системы фотовидеофиксации снижают число происшествий на дорогах Пресс-релиз, 13:18 Аналитики назвали города России с наибольшей долей летних веранд в кафе Общество, 13:15 ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Общество, 13:12 В Индии нашли тело основателя сети-конкурента Stаrbuсks Общество, 13:07 Без интриг: как купить, продать и вывести криптовалюту Крипто, 13:06 Инвестор «Северного потока-2» назвал вероятные сроки ввода газопровода Бизнес, 12:59 «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Спорт, 12:58 Как мотивировать других и себя делать добро Pink, 12:58 В чем секрет популярности сериалов в жанре true crime Стиль, 12:56 Как аптекам избавиться от понятия «упущенная прибыль» и нарастить продажи Pro, 12:55 Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой Политика, 12:37 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 12:37 Полигон «Ядрово» сменил собственника Общество, 12:25
Бизнес ,  
0 
Уголовным делом против эск-партнера Якобашвили займется Генпрокуратура
Как стало известно РБК, уголовным делом на бывшего делового партнера Давида Якобашвили Бориса Минахи займется Генпрокуратура. Именно по жалобе последнего возбуждено дело в отношении самого Якобашвили и проведен обыск в его музее
Давид Якобашвили (Фото: Денис Вышинский / ТАСС)

Прокуратура Краснодарского края отменила постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора Ейского портового элеватора Омара Омарова, его совладельца Бориса Минахи и «группы лиц» по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями). Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, и подтвердил представитель краснодарской прокуратуры.

«Прокуратура Краснодарского края отменила постановление о прекращении дела, и после этого материалы дела были переданы в Генеральную прокуратуру для изучения», — сообщил представитель прокуратуры по Краснодарскому краю.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2018 года по жалобе экс-владельца Ейского портового элеватора, бизнесмена Давида Якобашвили, который обвинил Минахи, его жену Екатерину Федорову (также акционер элеватора) и Омарова в нанесении компании ущерба на сумму 300 млн руб., писал журнал Forbes. Речь идет о выводе средств, пояснил источник РБК. По его словам, когда вскрылась эта информация, Объединенная зерновая компания (ОЗК), владевшая 46% элеватора, решила продать свою долю. В августе 2015 года ОЗК выставила на торги пакет с начальной ценой 830 млн руб. ($13,2 млн по курсу ЦБ на тот момент). Аукцион выиграла Федорова, но не выполнила своих обязательств, поэтому договор был расторгнут, а торги проведены заново. В июле 2016 года 46% элеватора купила компания «Петротэк», связанная с Якобашвили, за 980 млн руб. ($15,5 млн).

Статья Уголовного кодекса, в нарушении которой подозреваются Минахи, Федорова и Омаров, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В июне 2019 года следователь по особо важным делам следственной части ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю прекратил это дело «из-за отсутствия заявления потерпевшего», а после жалобы адвокатов Якобашвили в местную прокуратуру постановление о прекращении было отменено, отметил собеседник РБК.

Общество
Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию

Якобашвили и адвокат Минахи Валерий Панасюк отказались от комментариев, с Федоровой и Омаровым связаться не удалось.

Минахи, в свою очередь, пожаловался в ФСБ на Якобашвили, обвинив его в попытке рейдерского захвата Ейского портового элеватора, говорили источники РБК. По этой жалобе было возбуждено дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), в его рамках 18 июня в музее «Собрание» Якобашвили на Солянке прошел обыск. Знакомый Якобашвили рассказывал РБК, что тот дал Минахи, которого «знал больше 40 лет», контрольный пакет акций элеватора «в долг». Однако последний бумаг не вернул.

Якобашвили сейчас находится в Европе, а Минахи — в США, чьим гражданином является, писал Forbes. В конце июня Якобашвили говорил РБК, что пока не собирается возвращаться в Россию: «Я здесь [в Европе] работаю и зарабатываю деньги, чтобы содержать музей «Собрание». В Россию пока не собирался ехать».

Бизнес
Титов назвал дело против Якобашвили способом давления на бизнесмена

До 2016 года Ейский портовый элеватор мощностью 1,2 млн т зерна в год был вторым по величине терминалом по перевалке зерна для ОЗК — после Новороссийского комбината хлебопродуктов (в сезоне-2017/18 перевалил 6,29 млн т зерна).

По словам директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игоря Павенского, в сезоне-2017/18 объемы перевалки зерна через Ейск составили 2 млн т, в том числе около 400 тыс. т — через Ейский портовый элеватор.

Авторы: Тимофей Дзядко, Дмитрий Серков
Теги: Давид Якобашвили, Генпрокуратура
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter