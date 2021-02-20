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ФАС займется завышенными ценами на такси во время снегопадов

В службу обратились общественники с просьбой проверить завышение тарифов на такси в три-пять раз в выходные. В ФАС пообещали рассмотреть сообщения, но отметили, что цены зависят от условий работы и спроса на перевозки
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси во время прошедших недавно в центральной части России снегопадов. Об этом сообщила пресс-служба ФАС в Telegram.

В службе отметили, что направили запросы в «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Gett», «Везет», «Максим».

Представитель «Яндекс.Такси» сообщил РБК, что компания не получала письмо ФАС. Он отметил, что из-за рекордных снегопадов в прошлые выходные каждый пятый таксист не вышел на смену. «Те, кто все же смог продраться сквозь метель, выполняли заказы вдвое дольше обычного», — добавил он. Представитель компании указал, что стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути. «Несмотря на то, что стоимость 1 км и 1 минуты мы не меняли, из-за снега и очень низкой средней скорости в городе стоимость поездок значительно выше, чем в такой же день в хорошую погоду», — пояснил он.

В «Ситимобил» запроса от ФАС тоже не получали. Как сообщил РБК представитель компании, стоимость поездок формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии и погоду. При растущем спросе цена может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов.

«Повышающие коэффициенты — ключевой механизм баланса спроса и предложения в такси. Если бы они не работали, в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами, так как не нашелся бы водитель, готовый выполнить их заказ», — заявил представитель «Ситимобил». Он добавил, что коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки условно в десять раз, поскольку в компании есть ограничения на этот счет.

РБК направил запросы в Gett, ГК «Везет» и такси «Максим».

Как сообщал ТАСС 17 февраля, общественники обратились к антимонопольщикам с требованием проверить повышение стоимости поездок на такси с 12 по 15 февраля. По словам, председателя общероссийского движения «Сильная Россия» Антона Цветкова, им поступили жалобы на рост тарифов в три-пять раз на фоне снегопадов.

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«На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», — заявили тогда в ФАС. Она добавила, что цены на такси не регулируются государством: стоимость подчиняется правилам динамического ценообразования — когда тариф зависит от спроса и условий работы перевозчиков.

Такси и сервисы доставки объяснили рост цен в Москве во время снегопада
Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

При этом ведомство дополнительно расследует ситуацию в связи с тем, что доля «Яндекс.Такси» и принадлежащего ему сервиса Uber в столичном регионе превышает 50%. «ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий», — отметила Заева.

Представитель такси «Максим» Павел Стенников сообщил РБК, что ФАС не обращалась к ним с подобным заявлением. «Цена поездки на такси определяется балансом спроса и предложения, за какую сумму пассажир и водитель согласны поехать. Если стороны не достигают согласия, поездка не состоится», — рассказал Стенников, добавив, что на тарифы влияют дорожная обстановка, погодные условия.

«Окончательную стоимость поездки формируют такие факторы, как пробки, погодные условия, активность водителей. Например, снегопад на прошедших выходных и меньшее, чем в обычные дни, количество водителей на линии способствовали увеличению стоимости поездки», — объяснили РБК в пресс-службе такси «Везет». В компании уточнили, что оказывают информационные услуги, цены устанавливают перевозчики и запросов от ФАС к ним не поступало.

В пресс-службе «Ситимобил» также сообщили, что к ним никакой информации от ФАС по поводу расследования не поступало.

Последствия снегопада в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сильные снегопады в Москве и других регионах России прошли с 12 по 15 февраля. В столице количество выпавшего снега стало рекордным за почти полвека. 12 и 13 февраля в городе были зафиксированы максимальные пробки в десять баллов.

В связи с погодой во многих сервисах уменьшились зоны доставки, их стоимость и минимальная цена, в такси резко повысились тарифы на поездки. В «Яндекс.Такси» тогда объяснили, что цена зависит от баланса нескольких факторов — спроса, предложения, погоды, пробок. Стоимость автоматически увеличивается алгоритмами сервиса на время с помощью повышающих коэффициентов. В «Ситимобил» заявляли, что во время снегопадов в Москве количество заказов выросло на 11%, а водителей на линию вышло на 5% меньше.

Авторы
Михаил Котляр, Владислав Скобелев
такси ФАС цены «Яндекс. Такси»
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