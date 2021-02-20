ФАС займется завышенными ценами на такси во время снегопадов

В службу обратились общественники с просьбой проверить завышение тарифов на такси в три-пять раз в выходные. В ФАС пообещали рассмотреть сообщения, но отметили, что цены зависят от условий работы и спроса на перевозки

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси во время прошедших недавно в центральной части России снегопадов. Об этом сообщила пресс-служба ФАС в Telegram.

В службе отметили, что направили запросы в «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Gett», «Везет», «Максим».

Представитель «Яндекс.Такси» сообщил РБК, что компания не получала письмо ФАС. Он отметил, что из-за рекордных снегопадов в прошлые выходные каждый пятый таксист не вышел на смену. «Те, кто все же смог продраться сквозь метель, выполняли заказы вдвое дольше обычного», — добавил он. Представитель компании указал, что стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути. «Несмотря на то, что стоимость 1 км и 1 минуты мы не меняли, из-за снега и очень низкой средней скорости в городе стоимость поездок значительно выше, чем в такой же день в хорошую погоду», — пояснил он.

В «Ситимобил» запроса от ФАС тоже не получали. Как сообщил РБК представитель компании, стоимость поездок формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии и погоду. При растущем спросе цена может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов.

«Повышающие коэффициенты — ключевой механизм баланса спроса и предложения в такси. Если бы они не работали, в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами, так как не нашелся бы водитель, готовый выполнить их заказ», — заявил представитель «Ситимобил». Он добавил, что коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки условно в десять раз, поскольку в компании есть ограничения на этот счет.