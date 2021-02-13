Последствия снегопада в Москве. Фоторепортаж

В Москве выпало рекордное почти за 50 лет количество осадков — 61% месячной нормы. Высота сугробов превысила полметра. На этом фоне в столице с пятницы загружены дороги, в аэропортах задержали более 40 рейсов

За ночь с пятницы на субботу в столице выпало 15 мм осадков, с начала снегопада — 24 мм, сообщили в Метеобюро Москвы. Прирост осадков за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%.

Синоптики прогнозируют, что снегопад в Москве ослабнет к 15:00 субботы, но полностью прекратится только к вечеру воскресенья.

Еще с вечера пятницы в столице образовались пробки. К 17 часам вечера нагрузка на московских дорогах достигла максимального значения в десять баллов, наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

По состоянию на 12:30 мск 13 февраля загруженность дорог оценивается в девять баллов.

Из-за продолжительного снегопада в Москве 13 февраля отменили как минимум шесть рейсов, еще более 40 рейсов задержаны или прибыли с опозданием. Больше всего задержаний пришлось на аэропорт Домодедово — 34

По данным дептранса Москвы, утром в субботу самое затрудненное движение из-за снега было на МКАД, шоссе Энтузиастов в районе ТТК, Варшавском шоссе в районе Тульской, а также на проспекте Андропова

Более 2 тыс. человек убирают снег около станций метро Москвы и МЦК, сообщает столичный дептранс.

Также 450 человек чистят от снега парковые пути в депо, чтобы поезда могли выходить точно по графику

За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил 387 грузовиков и почти 100 машин