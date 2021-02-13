Такси и сервисы доставки объяснили рост цен в Москве во время снегопада

Похожий механизм действует в «Яндекс.Лавке», но касается он не стоимости доставки, а минимальной цены корзины.

«Мы также учитываем, что сегодня многие курьеры переходят из статуса велосипедного доставщика в пешие, и уменьшаем зоны доставки ресторанов и ослабляем для курьеров таймеры (плановое время, которое выделяется на доставку). Все это позволяет не отключать от доставки крупные сети и в целом сохранять баланс спроса и предложения», — прокомментировали ситуацию в «Яндекс.Еде».

Там также добавили, что в субботу и воскресенье к тестированию доставки подключится большая часть топ-менеджеров обоих сервисов, которые в роли курьеров выйдут на доставку заказов.

В Delivery Club, в свою очередь, напомнили, что снегопад сильно затрудняет передвижение курьеров и поэтому время доставки больше обычного. Там заверили, что увеличивают количество курьеров на смене, а также информируют о задержках пользователей, чтобы они смогли подстроить свои планы.

В сервисе доставки «Кухня на районе» рассказали РБК, что из-за сильной заснеженности улиц было принято решение ограничить доставку в те места, где проезд невозможен. «Эту информацию мы узнали от райдеров — они выезжали на заказы и говорили нам, где можно проехать и где нельзя, и еще ориентировались на карты и комментарии, которые к ним оставляют. В соответствии с этим мы в каждом районе сокращали территорию доставки», — пояснила менеджер по работе с клиентами «Кухня на районе» Яна Нисюченко.

В итоге в пределах Бульварного кольца доставка осталась неизменной, так как ограничивать зону доставки там не было необходимости, а в остальных районах сокращение составило около 30%. «Минимальную сумму заказа мы не делали — это наш принцип. У нас ее никогда не было, доставка бесплатная», — сказала Нисюченко.

«В связи со сложными погодными условиями спрос на доставку вырос в разы. В некоторых районах временно была увеличена минимальная сумма заказа», — рассказал РБК директор по маркетингу сервиса «Самокат» Игорь Рожков, добавив, что непосредственно доставка в сервисе всегда была бесплатной.

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В такси повышение цен объяснили ростом спроса и алгоритмами

Похожую политику проводили и сервисы заказа такси в столице. В «Яндекс.Такси» РБК пояснили, что стоимость поездки зависит не только от тарифов, но и от баланса спроса и предложения, погоды и дорожной ситуации. Из-за возрастающего в непогоду количества людей, желающих воспользоваться такси, машин может не хватать и алгоритм автоматически формирует временный повышающий коэффициент. «Повышающий коэффициент — это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез», — пояснили там.

В «Ситимобил» тоже объяснили повышение цен динамическим ценообразованием и подчеркнули, что задача таких алгоритмов — «удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии».

В сервисе также отметили, что по сравнению с прошлой пятницей 12 февраля количество заказов увеличилось на 11%, а вышло водителей на линии — меньше на 5%. «Это может приводить к увеличенному времени ожидания машины и повышенным коэффициентам», — обратили внимание в «Ситимобил».

В «Яндекс.Картах» РБК рассказали, что в пятницу из-за снегопада был зафиксирован «необычно высокий уровень пробок». Утром загруженность дорог была выше обычной (7 баллов вместо 6) и к 16:45 пробки выросли до 10 баллов. В субботу, по данным «Яндекс.Карты», этот показатель колебался от 8 до 9 баллов, вместо обычных 4.

Снегопады обрушились на Москву во второй половине недели. К вечеру субботы объем выпавших 13 февраля осадков может побить рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений, допустил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. К середине дня выпало 56 см снега, пока максимальная зафиксированная высота снежного покрова — 60 см.

Власти Москвы допустили перекрытие части центральных улиц и переулков во время расчистки снега, оно может занять несколько часов. По данным департамента транспорта, для того чтобы расчистить улицы, может понадобиться три дня. Там посоветовали отказаться от поездок на автомобиле в час пик.

Из-за снегопада более 100 рейсов в московских аэропортах днем 13 февраля были задержаны или прибыли с опозданием, шесть рейсов были отменены.