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В Москве за сутки выпало рекордное почти за 50 лет количество снега

Снегопад в пятницу, 12 февраля побил суточный рекорд для этого дня, который был зафиксирован в 1973 году. Синоптики ранее предупреждали, что большое количество осадков выпадет также в ночь на субботу
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Снегопад в Москве в пятницу, 12 февраля, побил суточный рекорд для этого дня, установленный почти 50 лет назад. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном метеобюро.

К 18:00 в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы — в феврале она насчитывает 36 мм. Согласно данным на сайте Гидрометцентра, предыдущий рекорд для 12 февраля был установлен в 1973 году. Тогда выпало 7 мм осадков.

На этом фоне в столице образовались пробки. К 17 часам вечера нагрузка на московских дорогах достигла своего максимального значения в 10 баллов, наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. По состоянию на 00:50 13 февраля она снизилась до 7 баллов, как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Синоптики рассказали, когда в Москве будет пик рекордного снегопада
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Как сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пик снегопада в столице придется на ночь на субботу, 13 февраля. К воскресенью в городе, скорее всего, выпадет месячная норма осадков предположила она. По словам синоптика, такой сильный снегопад с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона со сложной системой фронтов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что сильный снегопад в городе, скорее всего, продлится до 14 февраля. Синоптик не исключил, что он может стать наиболее продолжительным за последние три года. Так, в начале февраля 2018 года за три дня выпало 45 мм осадков, а за эти дни высота снежного покрова может увеличиться до 50–55 см, допустил Вильфанд.

Автор
Наталия Анисимова
Москва погода снегопад Гидрометцентр осадки
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