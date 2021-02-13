В Москве за сутки выпало рекордное почти за 50 лет количество снега

Снегопад в пятницу, 12 февраля побил суточный рекорд для этого дня, который был зафиксирован в 1973 году. Синоптики ранее предупреждали, что большое количество осадков выпадет также в ночь на субботу

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Снегопад в Москве в пятницу, 12 февраля, побил суточный рекорд для этого дня, установленный почти 50 лет назад. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном метеобюро.

К 18:00 в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы — в феврале она насчитывает 36 мм. Согласно данным на сайте Гидрометцентра, предыдущий рекорд для 12 февраля был установлен в 1973 году. Тогда выпало 7 мм осадков.

На этом фоне в столице образовались пробки. К 17 часам вечера нагрузка на московских дорогах достигла своего максимального значения в 10 баллов, наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. По состоянию на 00:50 13 февраля она снизилась до 7 баллов, как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Как сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пик снегопада в столице придется на ночь на субботу, 13 февраля. К воскресенью в городе, скорее всего, выпадет месячная норма осадков предположила она. По словам синоптика, такой сильный снегопад с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона со сложной системой фронтов.