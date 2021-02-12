Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада

Фото: сервис «Яндекс.Карты‎»

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 16:53, пробки в Москве достигли 10 баллов.

Наиболее сильные заторы наблюдаются на Садовом и третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. На основных столичных магистралях также можно увидеть участки бордового цвета, которые говорят о том, что в этих местах движение автотранспорта практически встало.

Департамент транспорта Москвы сообщает, что несмотря на десятибалльные пробки весь городской транспорт, включая метро, МЦК и МЦД, а также другая инфраструктура работают штатно. «Аэроэкспресс» ходит в аэропорты и обратно по расписанию», — говорится в сообщении в Telegram.

В дептрансе попросили жителей и гостей столицы в ближайшее время выбирать для передвижения общественный транспорт, чтобы хозяйственные службы могли расчистить дороги.

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