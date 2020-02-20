Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

Документом также устанавливается увеличение выплаты за рождение второго ребенка на 150 тыс. руб. Изменения в правилах выдачи маткапитала предложил внести президент Владимир Путин для обеспечения роста численности населения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала. Документ опубликован на портале правовой информации.

Принятые поправки, в частности, устанавливают выплату при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. При появлении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. (до 616 617 руб.)

Поправки касаются семей, где дети родились после 1 января 2020 года.

Поправки также ускоряют процесс получения маткапитала. Срок выдачи сертификата сократится с 15 дней до пяти, срок, в который семья сможет получить деньги, сократится с 30 до 10 дней.