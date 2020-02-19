Дума во втором чтении одобрила расширение программы материнского капитала

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Государственная дума на пленарном заседании 19 февраля во втором чтении приняла законопроект, расширяющий действие программы материнского капитала. Документ опубликован на портале правовой информации.

Проект закона предусматривает получение семьями маткапитала за первого ребенка в размере 466 617 руб., а также увеличение выплаты на 150 тыс. руб. (до 616 617 руб.) при рождении второго ребенка.

Поправки коснутся всех семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Кроме того, программу материнского капитала продлевают до 2026 года.

О расширении программы 15 января объявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.