Дума согласилась лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Депутаты проголосовали за лишение неприкосновенности депутата «Единой России» Вороновского. Теперь против него можно будет возбудить уголовное дело о взятке, но для задержания или обыска потребуется еще одно обращение в Госдуму

Фото: Шатохина Наталья / News.ru / Global Look Press

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского, сообщил РБК источник в нижней палате парламента. Депутаты приняли решение единогласно.

Согласно постановлению, которое приняла Дума, кроме лишения депутатской неприкосновенности она также дает согласие на возбуждение в отношении Вороновского уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Кроме того, из текста постановления следует, что изначально Генпрокуратура запрашивала согласие Думы также на задержание Вороновского, его заключение под стражу и проведение у него обысков. О том, что ведомство просило разрешение на более суровые меры, накануне также говорил глава думской комиссии по мандатным вопросам, которая готовила проект постановления, Отари Аршба. По его словам, депутаты и представитель генпрокуратуры, первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин, пришли по этому поводу к соглашению. «Если в результате следственных действий появятся необходимые доказанные следствием материалы, они могут еще раз обратиться в Государственную думу для принятия решения по существу», — уточнял Аршба.

Генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского 31 октября. В комиссии, куда поступили материалы, сначала не раскрыли причины вынесения представления, не сообщили этого и в Генпрокуратуре. Анатолий Вороновский в тот же день говорил РБК, что не знает, о чем его хотят спросить и что ему могут предъявить.

Вороновский состоит в комитете Госдумы по транспорту, в Думе представляет Краснодарский край. До получения мандата в 2021 году работал в руководящих органах края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта Краснодарского края, затем возглавил департамент. Спустя год перешел на должность министра транспорта и дорожного хозяйства региона. В 2017–2020 годах работал заместителем главы региона Вениамина Кондратьева, в 2020 году был советником губернатора.