ТАСС: Минобороны подало иск более чем на 38 млн руб. к МГТУ им. Баумана

Минобороны подало иск к Бауманке более чем на ₽38 млн

В качестве иного лица по делу привлекут военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения. Суть претензий не раскрывается

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)

Минобороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана более чем на 38 млн руб., следует из определения Арбитражного суда Москвы, на которое ссылается ТАСС.

Оборонное ведомство решило взыскать с университета 38 млн 300 тыс. 416 руб. Суд принял иск и решил открыть производство по делу. В качестве иного лица по делу привлекут военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), говорится в судебных документах. Дело будет слушаться в закрытом режиме. Суть претензий Минобороны к вузу не раскрывается.

Агентство отмечает, что это не первый иск Минобороны к Бауманке: в 2024 году ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с вуза 413 399 руб. неустойки из-за просрочки обязательств по госконтракту. Он предусматривал поставку наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием. Цена контракта составляла 42,4 млн руб. Суд удовлетворил требования Минобороны.