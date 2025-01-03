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Минобороны подало иск к Бауманке более чем на ₽38 млн

ТАСС: Минобороны подало иск более чем на 38 млн руб. к МГТУ им. Баумана
В качестве иного лица по делу привлекут военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения. Суть претензий не раскрывается
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)

Минобороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана более чем на 38 млн руб., следует из определения Арбитражного суда Москвы, на которое ссылается ТАСС.

Оборонное ведомство решило взыскать с университета 38 млн 300 тыс. 416 руб. Суд принял иск и решил открыть производство по делу. В качестве иного лица по делу привлекут военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), говорится в судебных документах. Дело будет слушаться в закрытом режиме. Суть претензий Минобороны к вузу не раскрывается.

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Агентство отмечает, что это не первый иск Минобороны к Бауманке: в 2024 году ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с вуза 413 399 руб. неустойки из-за просрочки обязательств по госконтракту. Он предусматривал поставку наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием. Цена контракта составляла 42,4 млн руб. Суд удовлетворил требования Минобороны.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны МГТУ им. Баумана судебный иск
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