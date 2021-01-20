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В Бразилии задержали пытавшегося вывезти более 200 животных россиянина

Ранее 35-летнего мужчину уже задерживали за попытку вывезти представителей бразильской фауны. В генконсульстве России сообщили, что пытаются прояснить ситуацию
Фото: Ingo Schulz / Global Look Press
Фото: Ingo Schulz / Global Look Press

В международном аэропорту бразильского Сан-Паулу утром 20 января задержали гражданина России, который собирался вывезти из страны более 200 животных. Об этом сообщил телеканал R7.

35-летний биолог собирался вывезти в Санкт-Петербург 50 ящериц трех видов, около 50 крабов-пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных. Отмечается, что часть представителей местной фауны он отправил в Россию ранее, остальных собирался провезти в ручной клади.

Всех животных россиянин поймал самостоятельно в лесах трех штатов: Риу-Гранди-ду-Сул, Сан-Паулу и Санта-Катарина. Телеканал отмечает, что мужчину уже ловили в 2017 году в Амстердаме при попытке провезти животных из Бразилии, с тех пор он находился под наблюдением властей.

Правозащитник попросил Путина помочь задержанным из-за жуков на Шри-Ланке
Общество
Александр Игнатенко

«На текущий момент сотрудники консульства находятся в контакте с федеральной полицией с целью прояснения ситуации», — сообщили РБК в генконсульстве России в Сан-Паулу. РБК обратился за комментарием в офис федеральной полиции в Сан-Паулу.

В мае 2020 года на Шри-Ланке задержали российского зоолога, сотрудника ростовского зоопарка Александра Игнатенко за то, что тот собирал обитающих в округе мертвых жуков. Против ученого выдвинули 227 обвинений и наложили штраф 3 млн руб. В случае невыплаты ему грозит заключение сроком до 40 лет.

Ученого Игнатенко госпитализировали в Шри-Ланке после ареста
Общество
<p>Александр Игнатенко</p>

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В тюрьме у Игнатенко из-за местной еды обострилась язва желудка, начались кровотечения. После этого ученого госпитализировали. В августе прошлого года вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь вызволить зоолога из заключения.

Авторы
Михаил Котляр, Елизавета Ламова
биолог Бразилия Россия задержание
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Зоопарк обратится в консульство из-за задержанного на Шри-Ланке зоолога
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Правозащитник попросил Путина помочь задержанным из-за жуков на Шри-Ланке
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Ученого Игнатенко госпитализировали в Шри-Ланке после ареста
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