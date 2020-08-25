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Правозащитник попросил Путина помочь задержанным из-за жуков на Шри-Ланке

Александр Игнатенко
Александр Игнатенко (Фото: club195214155 / VK)

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обсудить с главой Шри-Ланки дело российских ученых, подозреваемых в незаконном сборе насекомых. Письмо есть в распоряжении РБК.

Мельников сообщил, что к нему обратились ученые Александр Игнатенко, Николай Килафян и гражданин России Артем Рябов. Они рассказали о своем необоснованном задержании в Шри-Ланке, уголовном преследовании, а также нарушении прав человека.

«Прошу вас, в связи с необходимостью защиты международного престижа Российской Федерации и прав указанных в обращении российских граждан, провести переговоры с президентом Шри-Ланки и повлиять на принятие им решения <...> для рассмотрения вопроса о проверке выдвинутых обвинений и прекращении уголовного преследования в отношении граждан Российской Федерации», — говорится в письме.

Правозащитник отметил, что при задержании, предъявлении обвинений и судопроизводстве были допущены многочисленные нарушения норм Всеобщей декларации прав человека, Пакта о гражданских и политических правах и Уголовно-процессуального кодекса Шри-Ланки.

Так, при обыске не были составлены необходимые протоколы и не присутствовали понятые, при предъявлении обвинения россиянам не предоставили переводчика, связь с консулом и защитника. Кроме того, все суды проходили на сингальском языке, что нарушает право на доступный язык судопроизводства, написал Мельников.

Он также сообщил, что из-за условий содержания в тюрьме и нахождения в одной камере с порядка 90 заключенными здоровье ученого Игнатенко было подорвано. По данным правозащитника, есть серьезные опасения за его жизнь.

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Также Мельников приложил к своему письму заключение российских и зарубежных ученых, «в котором подчеркивается необоснованность абсолютного большинства выдвигаемых обвинений в адрес наших соотечественников».

Сейчас, по информации Мельникова, существует угроза повторного заключения ученых под стражу на многие годы, либо вынесение решения об уплате многомиллионного штрафа.

Игнатенко — ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Он с двумя друзьями был задержан в мае в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде. По словам Игнатенко, причиной для задержания стали найденные в его карманах мертвые жуки. После задержания в его гостиничном номере обнаружили еще несколько мертвых насекомых, которых зоолог «пособирал вдоль дорог и в саде отеля» для фотографий. Игнатенко говорил, что собирался позже вернуть их туда, где они находились.

Против ученого, по его словам, выдвинули 227 обвинений и штраф в 3 млн руб. В случае невыплаты ему грозит заключение сроком до 40 лет.

Теги: Шри-Ланка, задержание, новости
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