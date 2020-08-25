Правозащитник попросил Путина помочь задержанным из-за жуков на Шри-Ланке

Александр Игнатенко (Фото: club195214155 / VK)

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обсудить с главой Шри-Ланки дело российских ученых, подозреваемых в незаконном сборе насекомых. Письмо есть в распоряжении РБК.

Мельников сообщил, что к нему обратились ученые Александр Игнатенко, Николай Килафян и гражданин России Артем Рябов. Они рассказали о своем необоснованном задержании в Шри-Ланке, уголовном преследовании, а также нарушении прав человека.

«Прошу вас, в связи с необходимостью защиты международного престижа Российской Федерации и прав указанных в обращении российских граждан, провести переговоры с президентом Шри-Ланки и повлиять на принятие им решения <...> для рассмотрения вопроса о проверке выдвинутых обвинений и прекращении уголовного преследования в отношении граждан Российской Федерации», — говорится в письме.

Правозащитник отметил, что при задержании, предъявлении обвинений и судопроизводстве были допущены многочисленные нарушения норм Всеобщей декларации прав человека, Пакта о гражданских и политических правах и Уголовно-процессуального кодекса Шри-Ланки.

Так, при обыске не были составлены необходимые протоколы и не присутствовали понятые, при предъявлении обвинения россиянам не предоставили переводчика, связь с консулом и защитника. Кроме того, все суды проходили на сингальском языке, что нарушает право на доступный язык судопроизводства, написал Мельников.