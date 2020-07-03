Ученого Игнатенко госпитализировали в Шри-Ланке после ареста

Александр Игнатенко (Фото: alexkonspirator / VK)

Ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе насекомых в Шри-Ланке, экстренно госпитализировали после решения местного суда о его аресте. Об этом РБК сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Александра на скорой привезли из суда в больницу, и медицинские работники приняли решение о его госпитализации», — рассказал правозащитник.

По его словам, у зоолога из-за тюремной еды обострилась язва желудка, периодически возникали кровотечения, держалась высокая температура.

Игнатенко подтвердил РБК, что в последнее время испытывал постоянную боль из-за язвы. Сейчас он находится в госпитале, ему дали медикаменты.

Зоолога Александра Игнатенко, а также двух его друзей Артема Рябова и Николая Калифяна задержали в одном из национальных парков Шри-Ланки в феврале 2020 года.