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Ученого Игнатенко госпитализировали в Шри-Ланке после ареста

Александр Игнатенко
Александр Игнатенко (Фото: alexkonspirator / VK)

Ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе насекомых в Шри-Ланке, экстренно госпитализировали после решения местного суда о его аресте. Об этом РБК сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Александра на скорой привезли из суда в больницу, и медицинские работники приняли решение о его госпитализации», — рассказал правозащитник.

По его словам, у зоолога из-за тюремной еды обострилась язва желудка, периодически возникали кровотечения, держалась высокая температура.

Игнатенко подтвердил РБК, что в последнее время испытывал постоянную боль из-за язвы. Сейчас он находится в госпитале, ему дали медикаменты.

Зоолога Александра Игнатенко, а также двух его друзей Артема Рябова и Николая Калифяна задержали в одном из национальных парков Шри-Ланки в феврале 2020 года.

В Шри-Ланке отпустили из-под стражи друзей задержанного ученого
Общество
<p>Александр Игнатенко</p>

По словам ученого, у него в карманах были найдены мертвые насекомые, которых он подбирал за территорией парка для изучения. Сотрудники правоохранительных органов также нашли в его гостиничном номере других мертвых насекомых, собранных, по его словам, в саду отеля и вдоль дорог.

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В отношении Игнатенко выдвинуто 227 обвинений. Ему грозит штраф до 3 млн руб., а в случае его невыплаты — заключение сроком до 40 лет.

РБК направил запрос в посольство России в Шри-Ланке.

Теги: ученый, Шри-Ланка, насекомые, суд, новости
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