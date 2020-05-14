Зоопарк обратится в консульство из-за задержанного на Шри-Ланке зоолога
Зоопарк Ростова-на-Дону и Союз зоопарков России готовят обращение в консульский отдел посольства России на Шри-Ланке с просьбой помочь российскому зоологу Александру Игнатенко, задержанному в этой стране за незаконный сбор жуков. Об этом РБК сообщил директор зоопарка Александр Жадобин.
«Мы готовим обращение от нашего зоопарка и Союза зоопарков России, чтобы решить проблему», — сказал Жадобин. По его мнению, если зоолог и нарушил местное законодательство, то сделал это ненамеренно.
Директор уточнил, что задержанный специалист уже обращался в консульство России, однако помощь сотрудников дипмиссии ограничилась советом найти адвоката на сайте посольства.
РБК направил запрос в пресс-службу посольства России на Шри-Ланке.