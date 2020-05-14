Зоопарк обратится в консульство из-за задержанного на Шри-Ланке зоолога

Жадобин сообщил, что Игнатенко работает в зоопарке в качестве заведующего отделом мелких млекопитающих. На Шри-Ланку зоолог уехал в феврале на время своего отпуска и долго не выходил на связь. О задержании сотрудника администрации зоопарка узнала от супруги Игнатенко, которая сообщила, что специалисту грозит тюремный срок.

Сам Игнатенко заявил РБК, что в посольстве России знают о сложившейся ситуации и помогают возможными способами. Зоолог уточнил, что последней новостью по его делу стало сообщение адвоката о том, какую сумму денег подготовить его родственникам для оплаты его услуг.

Ранее зоолог рассказал на своей странице «ВКонтакте», что его задержали в одном из национальных парков Шри-Ланки.

Причиной для задержания стали, по его словам, найденные в карманах зоолога мертвые жуки. Игнатенко уточнил, что он подобрал мертвых насекомых вне парка для изучения и забыл их выложить. Он добавил, что после задержания в его гостиничном номере обнаружили еще несколько мертвых животных, которых зоолог «пособирал вдоль дорог и в саде отеля» для фотографий. Игнатенко отметил, что собирался позже вернуть мертвых насекомых туда, где они находились.

По его словам, выяснилось, что в стране нельзя «поднимать с земли даже опавший листок или перо птицы». Игнатенко добавил, что провел в тюрьме уже почти полтора месяца, по его словам, против него выдвинули 227 обвинений. Ему грозит штраф в 3 млн руб. или 40 лет заключения в случае его невыплаты.