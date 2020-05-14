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Зоопарк обратится в консульство из-за задержанного на Шри-Ланке зоолога

Александр Игнатенко
Александр Игнатенко (Фото: alexkonspirator / VK)

Зоопарк Ростова-на-Дону и Союз зоопарков России готовят обращение в консульский отдел посольства России на Шри-Ланке с просьбой помочь российскому зоологу Александру Игнатенко, задержанному в этой стране за незаконный сбор жуков. Об этом РБК сообщил директор зоопарка Александр Жадобин.

«Мы готовим обращение от нашего зоопарка и Союза зоопарков России, чтобы решить проблему», — сказал Жадобин. По его мнению, если зоолог и нарушил местное законодательство, то сделал это ненамеренно.

Директор уточнил, что задержанный специалист уже обращался в консульство России, однако помощь сотрудников дипмиссии ограничилась советом найти адвоката на сайте посольства.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России на Шри-Ланке.

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Жадобин сообщил, что Игнатенко работает в зоопарке в качестве заведующего отделом мелких млекопитающих. На Шри-Ланку зоолог уехал в феврале на время своего отпуска и долго не выходил на связь. О задержании сотрудника администрации зоопарка узнала от супруги Игнатенко, которая сообщила, что специалисту грозит тюремный срок.

Сам Игнатенко заявил РБК, что в посольстве России знают о сложившейся ситуации и помогают возможными способами. Зоолог уточнил, что последней новостью по его делу стало сообщение адвоката о том, какую сумму денег подготовить его родственникам для оплаты его услуг.

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Фото: Rodrigo Jimenez / ТАСС

Ранее зоолог рассказал на своей странице «ВКонтакте», что его задержали в одном из национальных парков Шри-Ланки.

Причиной для задержания стали, по его словам, найденные в карманах зоолога мертвые жуки. Игнатенко уточнил, что он подобрал мертвых насекомых вне парка для изучения и забыл их выложить. Он добавил, что после задержания в его гостиничном номере обнаружили еще несколько мертвых животных, которых зоолог «пособирал вдоль дорог и в саде отеля» для фотографий. Игнатенко отметил, что собирался позже вернуть мертвых насекомых туда, где они находились.

По его словам, выяснилось, что в стране нельзя «поднимать с земли даже опавший листок или перо птицы». Игнатенко добавил, что провел в тюрьме уже почти полтора месяца, по его словам, против него выдвинули 227 обвинений. Ему грозит штраф в 3 млн руб. или 40 лет заключения в случае его невыплаты.

Теги: Шри-Ланка, Ростов, зоопарк, арест, новости РБК
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