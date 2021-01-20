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Лента новостей
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Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15
(-0,06)
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Байден вступил в должность президента США
Политика, 19:48
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с COVID-19
Политика, 19:45
Президент UFC заявил о появлении еще одного непобежденного Нурмагомедова
Спорт, 19:32
www.adv.rbc.ru
Байден добавил хайпа в «зеленые» акции. Инвесторы скупают даже ноунеймов
Инвестиции, 19:29
ВТБ изменил условия аукциона продажи акций «ТрансВудСервис»
Пресс-релиз, 19:26
Запасы бензина в России снизились до минимального уровня с 2015 года
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Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете Белого дома
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Первые шаги Байдена, Джек Ма нашелся. Главные новости РБК
Общество, 19:11
Миранчук дебютировал в стартовом составе «Аталанты» в чемпионате Италии
Спорт, 19:08
Cын Мордашова лишится доли в Nordgold и TUI после отчисления из ВШЭ
Бизнес, 19:05
Байден пересел на «Зверя». Что известно о президентском лимузине
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В московских СИЗО запретили свидания с родственниками и прием посылок
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Приход Байдена к власти
,
20 янв, 18:30
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Инаугурация Джозефа Байдена. Спецэфир РБК
В Вашингтоне пройдет инаугурация Джо Байдена на пост президента США. РБК ведет прямую трансляцию с церемонии с участием экспертов
США
инаугурация
Джо Байден
президент
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www.adv.rbc.ru
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