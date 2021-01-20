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Пять силовиков пострадали при ликвидации боевиков в Чечне

По словам министра информации и печати Чечни Дудаева, все они получили легкие ранения. Ранее власти сообщили, что в республике уничтожили банду Аслана Бютукаева, которая была последней действующей в Чечне террористической ячейкой
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

В результате спецоперации по уничтожению боевиков в Чечне 20 января ранения получили пять сотрудников полиции. Об этом заявил министр информации и печати региона Ахмед Дудаев, передает ТАСС.

«Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», — сообщил он.

Ранее в среду глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации на окраине Катар-юрта были ликвидированы последние шесть террористов на территории Чечни. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнил, что боевиков было пятеро.

Рамзан Кадыров назвал пустым список террористов Чечни
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Рамзан Кадыров

Силовики ликвидировали банду Аслана Бютукаева, причастного к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим терактам. По словам Кадырова, он лично принимал участие в разработке операции. «Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться», — рассказал глава Чечни.

Позже он добавил, что список террористов, действовавших в республике, пуст. «Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст. Да, есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за ее пределами — на Ближнем Востоке», — пояснил Кадыров.

В Кремле пообещали представить к госнаградам участников операции в Чечне
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Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что всех участников спецоперации по ликвидации банды Бютукаева представят к государственным наградам.

«В операции принимали участие структуры Росгвардии, а также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. Президент Путин еще раз поздравил его и участников операции. Все они, как сказал президент, будут представлены к государственным наградам», — заявил Песков. Он отметил, что президент Владимир Путин уже поздравил по телефону Кадырова с успешным выполнением задания.

Автор
Михаил Котляр
Чечня боевики спецоперация ликвидация
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Рамзан Кадыров назвал пустым список террористов Чечни
Политика
Кадыров отчитался о ликвидации «последних шести террористов» в Чечне
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НАК сообщил о ликвидации в Чечне пяти боевиков
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