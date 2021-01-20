Пять силовиков пострадали при ликвидации боевиков в Чечне

По словам министра информации и печати Чечни Дудаева, все они получили легкие ранения. Ранее власти сообщили, что в республике уничтожили банду Аслана Бютукаева, которая была последней действующей в Чечне террористической ячейкой

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

В результате спецоперации по уничтожению боевиков в Чечне 20 января ранения получили пять сотрудников полиции. Об этом заявил министр информации и печати региона Ахмед Дудаев, передает ТАСС.

«Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», — сообщил он.

Ранее в среду глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации на окраине Катар-юрта были ликвидированы последние шесть террористов на территории Чечни. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнил, что боевиков было пятеро.

Силовики ликвидировали банду Аслана Бютукаева, причастного к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим терактам. По словам Кадырова, он лично принимал участие в разработке операции. «Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться», — рассказал глава Чечни.