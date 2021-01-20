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Политика ,  
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Рамзан Кадыров назвал пустым список террористов Чечни

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что уничтоженные 20 января у окраины Катар-юрта преступники были последними, кто числился в федеральном розыске за терроризм. Слова главы региона приводятся на его официальном сайте.

«Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст.
Да, есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за ее пределами — на Ближнем Востоке. Но если они либо кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь!» — сказал Кадыров.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее 20 января глава республики отчитался об уничтожении террористического подполья в регионе. Речь идет о ликвидации банды Аслана Бютукаева. Он отметил, что эту спецоперацию спланировали давно и он лично принимал участие в разработке плана. Корректировки в план, по словам Кадырова, вносил президент страны Владимир Путин.

Самой операцией руководил командир полка Замид Чалаев. При этом группировке два раз удалось уйти от преследования и боестолкновения. В итоге силовики ликвидировали шесть боевиков.

О ликвидации организованного бандполья на Северном Кавказе заявлял в июне прошлого года директор ФСБ Александр Бортников. Он отметил, что это сделало возможным проведение крупных мероприятий в регионе.

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