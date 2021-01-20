В Кремле пообещали представить к госнаградам участников операции в Чечне

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Всех участников операции по ликвидации банды в Аслана Бютукаева в Чечне представят к госнаградам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. Президент Путин еще раз поздравил его и участников операции. Все они, как сказал президент, будут представлены к государственным наградам», — сказал Песков. По его словам, Владимир Путин провел телефонный разговор с Кадыровым и поздравил его с уничтожением бандитов.

Ранее Кадыров заявил, что с уничтожением банды Бютукаева в республике полностью ликвидированы подпольные террористические группы. По слова главы Чечни, он принимал участие в разработке плана, а реализовал его командир полка Замид Чалаев. Кадыров отметил, что среди убитых был опознан сам глава банды Аслан Бютукаев.

По его словам, Верховный Главнокомандующий лично корректировал план проведения операции и обязал провести ее без потерь для личного состава.