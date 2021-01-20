НАК сообщил о ликвидации в Чечне пяти боевиков

Фото: nac.gov.ru

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации пяти боевиков чеченского бандподполья, среди которых их лидер Аслан Бютукаев, передает «Интерфакс».

«Среди нейтрализованных — бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям», — говорится в сообщении НАК.

При этом ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации «последних шести террористов» в республике. По его словам, руководил спецоперацией командир полка Замид Чалаев. Ранее банде трижды удалось скрыться от преследования. Президент Владимир Путин лично вносил корректировки в план проведения операции и обязал провести ее без потерь среди личного состава.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено», — заявил Кадыров. Всех участников операции по ликвидации банды террористов представят к госнаградам, обещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.