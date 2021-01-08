Брюссель удвоил объемы по контракту с Pfizer на вакцину от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 15:59 В Казани завели дело после убийства трех человек Общество, 15:51 Кадыров сравнил себя с Трампом после блокировок аккаунтов в соцсетях Политика, 15:37 Последствия беспорядков в Конгрессе для Трампа. Главное Политика, 15:37 Цена нефти Brent превысила $55 впервые с конца февраля прошлого года Инвестиции, 15:32 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 15:11 МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей Общество, 15:07 Электрокар с искусственным интеллектом: плюсы, минусы и проблемы Индустрия 4.0, 15:00  Брюссель удвоил объемы по контракту с Pfizer на вакцину от COVID-19 Общество, 14:57 Я много забываю: как привести мозг в тонус РБК «Стиль» и Delivery Club, 14:21 Прокуратура начала проверку после пожара на фабрике в Подмосковье Общество, 14:18 СМИ назвали возможного кандидата на пост канцлера Германии Политика, 14:12 Курс биткоина установил новый максимум выше $41 тыс. Крипто, 14:05 Глава сети 12 STOREEZ: мы отходим от семейной культуры в бизнесе Pro, 13:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Брюссель удвоил объемы по контракту с Pfizer на вакцину от COVID-19

В дополнение к осеннему контракту на 300 млн доз вакцины Еврокомиссия заключила еще один с таким же объемом
Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз законтрактовал дополнительные 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом, как сообщает Bloomberg, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я особенно рада, что 75 млн из этого заказа уже будут доступны со второго квартала», — сказал фон дер Ляйен, — Остальное будет поставлено в третьем и четвертом кварталах». 

Как и предыдущее, новое соглашение состоит из двух частей. ЕС разместил твердый заказ на 200 млн доз с возможностью запросить дополнительные 100 млн уколов. 

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз ведет переговоры с Pfizer и BioNTech об удвоении объема поставок препарата. В ноябре фон дер Ляйен объявила, что ЕС закупит у Pfizer 300 млн доз вакцины.

Bloomberg узнал о переговорах ЕС по удвоению поставок вакцины Pfizer
Общество
Фото:David Goldman / AP

6 января Евросоюз дал условное разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Оно означает, что компания продолжит предоставлять результаты испытаний в течение двух лет. Препарат предназначен для лиц старше 18 лет.

Тогда фон дер Ляйен заявила, что в ЕК «полным ходом работают над тем, чтобы утвердить это решение и сделать вакцину доступной в ЕС».

Вакцина Moderna стала второй, использование которой одобрил регулятор Евросоюза, вакцина Pfizer и BioNTech получила разрешение на использование в ЕС 21 декабря. Оба препарата, по информации разработчиков, показали высокую эффективность: у Pfizer она заявлена на уровне 95%, у Moderna — 94,1 и 100% при тяжелых случаях.

Массовая вакцинация в странах Евросоюза началась 27 декабря. Прививки тогда стали получать жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии и Италии. Для первого этапа европейской прививочной кампании вакцину производят на заводах Pfizer в Бельгии. Прививочная кампания для жителей самой Бельгии началась 28 декабря.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Автор
Владислав Гордеев
Евросоюз вакцина Pfizer
Материалы по теме
Еврокомиссия разрешила использование вакцины от Pfizer и BioNTech
Общество
Нетаньяху привился вакциной Pfizer в прямом эфире
Общество
В Португалии медработник умерла после прививки вакциной Pfizer
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter