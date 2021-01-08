Брюссель удвоил объемы по контракту с Pfizer на вакцину от COVID-19

В дополнение к осеннему контракту на 300 млн доз вакцины Еврокомиссия заключила еще один с таким же объемом

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз законтрактовал дополнительные 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом, как сообщает Bloomberg, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я особенно рада, что 75 млн из этого заказа уже будут доступны со второго квартала», — сказал фон дер Ляйен, — Остальное будет поставлено в третьем и четвертом кварталах».

Как и предыдущее, новое соглашение состоит из двух частей. ЕС разместил твердый заказ на 200 млн доз с возможностью запросить дополнительные 100 млн уколов.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз ведет переговоры с Pfizer и BioNTech об удвоении объема поставок препарата. В ноябре фон дер Ляйен объявила, что ЕС закупит у Pfizer 300 млн доз вакцины.