В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID с начала года

За сутки в стране умерли 597 человек. По данным оперативного штаба, общее число летальных исходов в России превысило 65 тыс., подтверждено более 3,6 млн случаев заражения

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В России за прошлые сутки умерли 597 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это рекордный показатель с начала 2021 года. Предыдущий максимум был зафиксирован 16 января — тогда штаб сообщил о 590 умерших.

Наибольшее число смертей за сутки выявлено в Санкт-Петербурге — 72 человека. Всего в городе скончались 9043 человека. В Москве за сутки зарегистрировано 65 летальных исходов (всего 12,6 тыс.), в Московской области — 37 (всего 3,3 тыс.)

В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с ноября Общество



В Ростовской области за последние 24 часа скончались 27 человек, общее число жертв выросло до 2,3 тыс. В Красноярском крае зафиксировали 25 летальных исходов (всего более 2 тыс.).

С начала пандемии общее число летальных исходов в России выросло до 67 220, сообщает штаб. Эти данные расходятся с подсчетами Росстата, согласно которым только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в стране составила 116 тыс. человек. Разница возникает из-за отличий в используемых ведомствами методик подсчета умерших от заболевания.