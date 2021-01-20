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Пандемия коронавируса ,  
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В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID с начала года

За сутки в стране умерли 597 человек. По данным оперативного штаба, общее число летальных исходов в России превысило 65 тыс., подтверждено более 3,6 млн случаев заражения
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

В России за прошлые сутки умерли 597 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это рекордный показатель с начала 2021 года. Предыдущий максимум был зафиксирован 16 января — тогда штаб сообщил о 590 умерших.

Наибольшее число смертей за сутки выявлено в Санкт-Петербурге — 72 человека. Всего в городе скончались 9043 человека. В Москве за сутки зарегистрировано 65 летальных исходов (всего 12,6 тыс.), в Московской области — 37 (всего 3,3 тыс.)

В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с ноября
Общество
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС


В Ростовской области за последние 24 часа скончались 27 человек, общее число жертв выросло до 2,3 тыс. В Красноярском крае зафиксировали 25 летальных исходов (всего более 2 тыс.).

С начала пандемии общее число летальных исходов в России выросло до 67 220, сообщает штаб. Эти данные расходятся с подсчетами Росстата, согласно которым только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в стране составила 116 тыс. человек. Разница возникает из-за отличий в используемых ведомствами методик подсчета умерших от заболевания.

В Москве установлен новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки
Общество
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Всего с начала распространения инфекции в России подтверждено 3,633 млн случаев заболевания COVID-19. За сутки показатель вырос на 21 152 — это наименьшее число с ноября прошлого года. Выздоровели за весь период более 3 млн человек.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в январе смертность от коронавируса в России снизилась более чем в три раза по сравнению с апрелем 2020-го.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошлую неделю от коронавирусной инфекции по всему миру умерли 93 882 человека. Число жертв COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 2,057 млн человек. По абсолютному количеству умерших лидируют США (401 тыс.), Бразилия (211 тыс.) и Индия (152 тыс.). Россия находится на восьмом месте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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