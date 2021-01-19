Мурашко заявил о снижении летальности от COVID-19

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Смертность от коронавируса в России снизилась более чем в три раза с апреля прошлого года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает «РИА Новости».

«Все было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, — более чем в три раза», — сказал министр.

Кроме того, по словам министра здравоохранения, с апреля 2020 года почти полтора миллиона медиков прошли дистанционное обучение по лечению от COVID-19 и мерам безопасности в процессе работы, сообщает «Российская газета».

Мурашко особо отметил совещания с регионами, в рамках которых был выработан общий подход к лечению больных.